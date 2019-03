Epic Games Store: Roadmap mit kommenden Features veröffentlicht

Dass der Anfang Dezember 2018 gestartete Epic Store längst noch nicht über jene (Komfort-)Funktionen verfügt, wie beispielsweise die Steam- oder GOG-Plattform, ist bekannt. Auch Epic Games ist sich dessen bewusst und arbeitet wenig überraschend daran, diesen Umstand zu beheben.

Via trello.com hat das Unternehmen nun eine Übersicht freigegeben, durch die ihr darüber informiert werdet, welche Features geplant sind und zu welchen ungefähren Zeitpunkten deren Implementierung in den Games Store vorgesehen ist. Die einzelnen Neuerungen und Verbesserungen verfügen über farbliche Labels, die zum Beispiel die Plattform an sich, Fehlerbehebungen, fortwährende Updates oder die Verbesserung der Verbrauchererfahrung betreffen. Jede geplante Funktion verfügt zudem über eine kurze Beschreibung.

Neben Features, die kürzlich eingeführt wurden (Offline-Funktionalität oder Suchfunktion), werden sowohl Angaben für die kommenden ein bis zwei Monate (kurzfristig), die nächsten vier bis sechs Monate (mittelfristig) sowie darüber hinaus (langfristig und ohne Zeitangabe) aufgeführt.

Kurz- bis mittelfristig

Voraussichtlich im Laufe des Aprils soll unter anderem die Suche nach Genre und Tag möglich sein, hinzu kommen Verbesserungen am Offline-Modus, dem Installations-Management sowie eine Überarbeitung der Produktseiten. Für den Mai sind die automatischen Backups der Spielstände via Cloud oder auch verringerte Patch-Größen für Third-Party-Titel vorgesehen.

Mittelfristig könnt ihr Funktionen wie User-Reviews, Wunschlisten, Newsfeeds und weitere Währungen erwarten. Hinzu kommen das Erfassen eurer Spielzeit für jeden Titel, der sich in eurer Bibliothek befindet, die Unterstützung von Mods oder auch das Ingame-Overlay.

Langfristig und ohne Termin

Features, die voraussichtlich in mehr als sechs Monate zur Verfügung stehen werden, sind beispielsweise die Warenkorb-Funktion, Achievements für alle Spiele oder auch die generelle Überarbeitung der sogenannten Social-Features, wodurch deren Geschwindigkeit und Stabilität verbessert werden soll.

Noch ohne ungefähre Zeitangabe sind unter anderem automatische Rückerstattungen, die Möglichkeit des Verschenkens von Produkten sowie der „Android-Store“, durch den ihr eventuell entsprechende Spiele im Epic Games Store erwerben könnt.