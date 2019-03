Carmen Sandiego: Die Jagd geht weiter auf Google Earth

iOS Android Browser

Google Earth startete vor wenigen Tagen ein neues Mini-Spiel, das es euch ermöglicht, die alte und bedeutsame Frage zu beantworten: Wo in aller Welt ist Carmen Sandiego? Das Originalspiel Where in the World is Carmen Sandiego? debütierte im Jahr 1985 und brachte schnell ein umfangreiches Franchise hervor. Im Laufe der Zeit erschienen eine Zeichentrickserie, Spielshows, Bücher und Comics.

Auf Google Earth finden ihr nun das Spiel Jagd auf Google Earth – wo in aller Welt ist Carmen Sandiego. Das Game läuft direkt auf der Karte ab und ist in einer klassischen Oberfläche mit Pixelgrafik gehalten.

Ziel jeder einzelnen Runde ist es, Carmen Sandiego zu finden, die weltweit von Stadt zu Stadt reist. Als A.C.M.E.-Agent startet ihr in London, wo ihr verschiedene Orte besuchen und dort interagieren könnt. „Interagieren“ bedeutet in diesem Fall, dass ihr Zeugen und andere Personen nach Hinweisen befragt und so neue Erkenntnisse sammelt. Seid ihr euch sicher, am falschen Ort zu sein, könnt ihr direkt per Flugzeug in eine der anderen vorgeschlagenen Städte fliegen. Ähnlich wie in den zahlreichen anderen Adaptionen wird der Bildschirm zwischen Google Earth und einer Oberfläche im pixeligen Retro-Look aufgeteilt, die Dialoge, Orte und Hinweise enthält, die ihr für eure Suche benötigt. Die Jagd nach Mrs. Sandiego könnt ihr ab sofort via Android, iOS und im Chrome-Browser starten.