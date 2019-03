Buildings Have Feelings Too! Eine etwas andere Städte-Sim vorgestellt

PC Switch XOne PS4

Für die kommende Woche stattfindende Game Developers Conference hat Microsoft das Aufbauspiel Buildings Have Feelings Too! bereits ins Indie-Anspielprogramm aufgenommen. Nun ist der Titel des nordirischen Studios Blackstaff Games mit neuen Screenshots, Trailer und einem Termin im Sommer 2019 bei Steam online gegangen. Neben PC wird die ungewöhnliche Städte-Sim auch auf Nintendo Switch, PS4 und Xbox One erscheinen.

In Buildings Have Feelings Too! weist ihr nicht einfach nur Baugrundstücke aus (Sim City) oder kümmert euch um die Infrastruktur (Der Verkehrsgigant), sondern müsst auf die Bedürfnisse einzelner Gebäude eingehen (Die Sims). Denn jedes Wohnhaus, jeder Supermarkt, jedes Rathaus, jede Bank hat Ziele, Hoffnungen und Ängste - vor dem Verfall und der Zeit, die an ihnen vorüberzieht. Unter Management dieser Faktoren und der Entscheidung, welches Haus in welche Nachbarschaft passt, müsst ihr eine Stadt errichten, die sich von der viktorianischen Epoche bis in die Moderne entwickelt. In dieser Zeit werden neue Industrien entstehen, neue Probleme wie Smog hinzukommen und neue Technologien in die Häuser Einzug halten.