Am 15. März 2009 um 23 Uhr und 28 Minuten begann eine neue Ära - zumindest für diejenigen, die diese Zeilen jetzt lesen. Einem auserwählten Publikum von 60 Closed-Beta-Testern wurde die erste Spielenews auf GamersGlobal präsentiert. Möglich wurde dies erst durch die Erfindung des Internets zwanzig Jahre zuvor. Zwei Jubiläums-Themen also flankiert von vergessenen Digital-Spielereien, Sex in Spielen, mathematischen Höchstleistungen und Retro-Faszination.

30 Jahre Internet: „This is for everyone“

Deutsche Welle am 12.3.2019, von Marko Langer

Der britische Wissenschaftler Tim Berners-Lee hat im März 1989 am Schweizer Forschungszentrum CERN die Welt verändert. Dabei hatte er „eigentlich nur das Datenchaos an der Großforschungseinrichtung organisieren wollen. Am Ende organisierte er die Kommunikation auf der ganzen Welt. [...] Der Brite dachte sich solche Dinge aus wie den ersten Browser, das World Wide Web, die Programmiersprache HTML oder die URL.“ Wie sich die Erfindung des Internets auf die Gesellschaft ausgewirkt hat und was Tim Berners-Lee heute darüber denkt, hat die Deutsche Welle in einem Beitrag zusammengefasst. Über solch einen geschichtsträchtigen Jahrestag berichtete natürlich auch Der Spiegel.

Play with me: Sex in Computerspielen

Deutschlandfunk am 28.2.2019, von Tim Baumann

Nina Kiel diese nur für gelungen, „wenn der Sex mehr als ein bloßes Gimmick ist, wenn man sich vorab Gedanken darüber gemacht hat, ob er überhaupt in das Spielprinzip und in die Geschichte hereinpasst." Ein Artikel über ein gesamtgesellschaftliches Problem. Die meisten Spiele-Blockbuster entstehen in den USA. Dort wird mit Gewalt explizit offen umgegangen, doch wenn es intim wird, zeigen sich die verbohrten US-Sittenwächter erstaunlich prüde. Die meisten Entwickler verzichten daher auf Anzüglichkeiten oder die Darstellung von Sex. Ohnehin hält die Gamesforscherin diese nur für gelungen, „wenn der Sex mehr als ein bloßes Gimmick ist, wenn man sich vorab Gedanken darüber gemacht hat, ob er überhaupt in das Spielprinzip und in die Geschichte hereinpasst." Ein Artikel über ein gesamtgesellschaftliches Problem. Elf digitale Errungenschaften, die aus gutem Grund in Vergessenheit geraten sind

brandeins.de am 4.3.2019 Das fiepende Tamagotchi, die nervige Büroklammer von Microsoft Office 97 oder der noch nervigere Nadeldrucker: Das Magazin brandeins zählt auf, welche damals revolutionären Errungenschaften der Technik heute (zum Glück) aus unserem Alltag verschwunden sind. Wie diese hier: „Die Mona Lisa war pixelig und verwackelt, aber Vater war Ende der Achtzigerjahre stolz, eine schlechte Kopie des berühmtesten aller Gemälde mit dem Handscanner als noch schlechtere Kopie in den Computer gebracht zu haben.“ Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Warner Bros. erwerben Snowblind Studios“

gamersglobal.de am 15.3.2009, von von Armin Luley Mit 740 Zeichen begann am 15. März 2009 die tägliche News-Versorgung auf GamersGlobal. Unspektakulär mit heute falscher Formatierung und schon damals falscher Rechtschreibung verbreitete User Armin Luley die Nachricht, dass Dark-Alliance-Entwickler Snowblind von Warner Bros. aufgekauft wurde. Die erste von heute über 48.200 News bei mehr als 59.600 Beiträgen insgesamt - eine Zahl, die sich bis zum offiziellen zehnjährigen Jubiläum von GamersGlobal am 15. September diesen Jahres noch einmal ordentlich erhöhen wird. Fundstück der Woche: „Von der Unmöglichkeit des hundertprozentigen Durchspielens“

ntower.de am 18.11.2018, von Kiramos Wie oft habt ihr schon Sätze wie „Skyrim? Hab ich bereits durchgespielt - mehrfach!“ in euren Kommentaren geschrieben? Kiramos hat im ntower-Blog einmal aufgedeckt, was es bedeutet, ein Spiel KOMPLETT durchzuspielen und dazu anhand einiger Nintendo-Titel Rechnungen angefertigt. Um in Mario Kart 64 etwa alle Strecken mit allen Wagen, Fahrerkombinationen und ccm-Modi zu fahren, bräuchte man mehr als vier Jahre und 53 Tage. Das mag noch machbar sein, bei den Super Smash Bros. hingegen geht es unter Berücksichtigung aller Möglichkeiten in die Milliarden Jahre. Im Video: Faszination Retro-Gaming - Warum wir alte Spiele lieben