Sniper Elite: Vier neue Projekte in Arbeit

Am vergangenen Mittwoch verriet ein von Microsoft zu früh veröffentlichter Trailer, dass der Entwickler Rebellion derzeit an einer Remastered-Version von Sniper Elite V2 arbeitet. Inzwischen hat das Studio dies auch offiziell bestätigt und verkündete, dass der Titel neben PC und Xbox One auch für die PS4 und die Nintendo Switch erscheinen wird. Außerdem wird eine „Ultimate Edition“ von Sniper Elite 3 (Testnote: 7.5) für die Hybridkonsole veröffentlicht. Diese wird neben dem Basisspiel auch alle bisher veröffentlichte Zusatzinhalte umfassen.

Des Weiteren gaben die Entwickler bekannt, dass man gemeinsam mit Just Add Water, dem Studio hinter der Oddworld-Serie, an einem Standalone-Virtual-Reality-Spiel im Sniper-Elite-Universum arbeitet. Darüber hinaus arbeitet das Team von Rebellion bereits mit Sniper Elite 5 an einem richtigen Nachfolger, der sich laut Studio-CEO Jason Kingsley allerdings in einer noch sehr frühe Entwicklungsphase befindet, weshalb man in nächster Zeit nicht mit konkreten Infos rechnen sollte. Ein Video mit den Ankündigungen könnt ihr euch im Folgenden anschauen: