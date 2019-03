A Year Of Rain: Daedalic arbeitet an Team-Echtzeitstrategiespiel mit Helden-Fokus

PC

Am Mittwoch setzte Daedalic mit der Ankündigung von Cryofall sein Vorhaben fort, bis zum Ende des Jahres insgesamt 30 neue Titel bekanntzugeben. Bereits heute folgte die nächste Spiel-Vorstellung, bei der es sich um A Year Of Rain handelt, das vom Unternehmen nicht nur vertrieben, sondern dessen Entwicklung vollständig durch ein internes Studio in Hamburg realisiert wird.

Im Detail stellt A Year Of Rain ein Echtzeit-Strategiespiel für PC dar, das euch einen als umfangreich beschriebenen Story-Modus bieten soll und in dem klassische Elemente des Genres mit einem starken Fokus auf Helden-Einheiten miteinander verbunden sind. Als Schwerpunkt des kommenden Spiels wird das Teamplay aufgeführt, was unter anderem bedeutet, dass neben den kooperativen Kampagnen auch die Online- und Offline-Modi auf Teams ausgelegt sind, die aus zwei Spielern bestehen.

Wie auch in anderen Echtzeit-Strategiespielen üblich, könnt ihr in A Year Of Rain Forschung betreiben und so zum Beispiel eure Einheiten nach und nach verbessern. Weitere typische Merkmale sind das Errichten einer Basis oder auch das Sammeln der erforderlichen Ressourcen. Erste Impressionen erhaltet ihr durch unsere Galerien zum Spiel.

Wählen könnt ihr aus den drei Gruppierungen „Haus Rupah“, „Wilde Nomaden“ und „Rastlose Untote“, zu denen bislang keine weiteren Informationen vorliegen. Neben den Standardeinheiten verfügt jede Fraktion über die bereits erwähnten Helden-Einheiten, die jeweils über „individuelle Fähigkeiten und Talente“ verfügen. Zum Einsatz kommen diese besonderen Einheiten auch im neuartigen „Against All Odds“-Modus, in dem sich „zwei einzelne Helden gegen zwei ganze Armeen behaupten, die volle Kontrolle über Gebäude und Einheiten haben“.

A Year Of Rain wird sowohl mit deutscher als auch englischer Sprachausgabe erhältlich sein, darüber hinaus werden die Texte „in allen gängigen Sprachen“ zur Verfügung stehen. Auch erste Angaben zum Soundtrack macht Daedalic: Demnach stammt dieser von Neal Acree, der bereits die Musik für World of Warcraft und Starcraft 2 komponiert hat.

Das in Hamburg ansässige Unternehmen weist darüber hinaus darauf hin, dass das Echtzeit-RTS zum Launch „eSports-ready“ sein wird, was auch ein Liga-System, kompetitive Seasons, Ranglisten, einen Beobachter-Modus oder auch die Replay-Optionen umfasst.

Carsten Fichtelmann, CEO und Gründer von Daedalic, beschreibt A Year Of Rain als „eine unserer größten Eigenentwicklungen“ sowie „einen Schritt in Richtung eSport“. Zudem sei man sich „der komplexen Herausforderungen bewusst, die das Genre mit sich bringt“.

Im Verlauf dieses Jahres – eine genauere Angabe gibt es derzeit nicht – wird das Daedalic-Strategiespiel als Early-Access-Fassung erscheinen, die eine erste Kampagne sowie verschiedene Mehrspieler-Modi bieten wird. Vorgesehen ist, den Titel fortlaufend anzupassen sowie um Features und Inhalte zu ergänzen.