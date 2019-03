Battlefield 5: Battle-Royale-Modus "Firestorm" kommt am 25. März

PC XOne PS4

Electronic Arts hat heute den Release-Termin für Firestorm, den kostenlosen Battle-Royale-Modus für Battlefield 5, bekannt gegeben. Das Update wird demnach ab kommenden Montag, dem 25. März für PC, XBox One und Playstation 4 zur Verfügung stehen.

Die entsprechende Karte soll die bisher größte in der Battlefield-Geschichte sein. Auf dieser können bis zu 64 Spieler in Solo-, Duo- oder im Squad-Modus gegeneinander antreten. Als Zone, die das Spielfeld fortschreitend verkleinert, dient die namensgebende Feuerwalze. Neben neuen Fahrzeugen, wie zum Beispiel ein Ultraleicht-Hubschrauber oder sogar ein Traktor, kann jetzt auch Unterstützung in Form eines Artillerieangriffs angefordert werden. Einen ersten Eindruck könnt ihr dem Trailer unter dieser News entnehmen.