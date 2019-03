Back 4 Blood: Macher von Left 4 Dead kündigen Zombie-Koop-Shooter mit MP und Kampagne an

Der Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment und Turtle Rock, das Studio hinter Spielen wie Left 4 Dead und Evolve (Testnote: 8.5), haben mit Back 4 Blood einen neuen kooperativen First-Person-Zombie-Shooter angekündigt. Wie das Studio auf der offiziellen Homepage verrät, wird das Spiel von Grund auf als Vollpreistitel entwickelt und soll die besten Elemente aus Left 4 Dead mit neuen Features und moderner Technologie kombinieren. Seitens David Haddad, des Präsidenten von Warner Bros. Interactive Entertainment, heißt es zu der Partnerschaft:

Wir sind begeistert mit dem bewährten Team von Turtle Rock an Back 4 Blood zusammenzuarbeiten, um das Koop-Zombie-Genre mit innovativem Multiplayer-Gameplay voranzubringen. Turtle Rock ist schon lange dafür bekannt, große Titel zu entwickeln und für uns ist es eine tolle Gelegenheit, mit ihnen gemeinsam ein neues Spieluniversum für die riesige Zombie-Fangemeinde zu erschaffen.

Laut dem Mitgründer und Design Director von Turtle Rock Studio, Chris Ashton, stellt die Zusammenarbeit mit Warner Bros. auch für die Entwickler eine riesige Gelegenheit dar:

Wir haben die Gelegenheit, zum Genre, das einst in unserem Studio geboren wurde, mit einer zusätzlichen zehnjährigen Erfahrung und neuen Ideen im Kopf, zurückzukehren. Wir haben bei Warner Bros. einige der besten Teammates in diesem Geschäft , die unseren Entwicklungsprozess verstehen und eine ähnliche „Der Spieler kommt zuerst“-Mentalität vertreten. Wir freuen uns ankündigen zu können, dass wir vom Beginn an mit der Community zusammenarbeiten werden.