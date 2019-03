GDC 2019: Google-Developer-Day mit Ubisoft und id Software

Dass Google im Rahmen der diesjährigen Game Developers Conference in San Francisco große Ankündigungen im Gaming-Bereich tätigen will, hat das Unternehmen bereits gestern mit einem kurzen Teaser angekündigt. Nun gab der Internet-Riese via Twitter bekannt, dass bei der geplanten Developers-Day-Präsentation auch Ubisoft und id Software vor Ort sein werden.

Wir freuen uns id Software, die Macher von Doom, bei unserem Google Developer Day auf der GDC 2019 begrüßen zu können! Wir sind außerdem begeistert, euch mitteilen zu können, dass auch Ubisoft Teil unserer Session sein wird.

Was genau die beiden Spieleunternehmen ankündigen werden, wurde natürlich noch nicht verraten. Sollte Google, wie vermutet, eine eigene Streaming-Box vorstellen, dürfen wir wahrscheinlich einige Ankündigungen bekannter Ubisoft-Titel für die Plattform erwarten. id Software werkelt aktuell an Rage 2 (zum Preview), das im Mai dieses Jahres erscheinen soll. Möglicherweise wird auch hier eine Umsetzung verkündet. Interessierte können Googles Developers Day am 19. März, ab 18:00 Uhr (deutscher Zeit) via Livestream verfolgen.