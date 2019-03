Dwarf Fortress: Zwergenclan-Simulator wird auf Steam veröffentlicht

PC

Nach über 16 Jahren in der Entwicklung und Verfügbarkeit seit 2006 als kostenloses Spiel wird Dwarf Fortress demnächst in einer kostenpflichtigen, dafür grafisch überarbeiteten Version auf Steam und itch.io erscheinen. Entwickelt wird der Titel von Bay 12 Games, hinter denen die Brüder Zach und Tarn Adams stehen. Die Rolle des Publishers übernimmt Kitfox Games.

In Dwarf Fortress habt ihr die indirekte Kontrolle über einen Zwergentreck, der in einer zufällig generierten Welt loszieht, eine neue Siedlung zu gründen. Dabei müsst ihr Ressourcen abbauen, Stollen ausheben und Gebäude errichten und euch gegen diverse Gefahren wehren. Das Spiel läuft als eine pausierbare Echtzeitsimulationen, die ihr über die Zuteilung von Aufgaben an eure Zwerge steuert. Alternativ könnt ihr auch im Adventure-Modus einen einzelnen Abenteurer im Rahmen eines klassischen RPGs direkt kontrollieren und die Welt erkunden. Inhaltlich soll sich das Spiel nicht von der bisherigen kostenlosen Version unterscheiden. Neu ist, dass das Spiel mit einem offiziellen Grafikpaket vetrieben wird, das den bisherigen ASCII-Look ersetzt. Darüber hinaus wird die Bezahlfassung neue Musikstücke enthalten.

Die kostenlose Version soll weiterhin verfügbar sein. Für diese sind diverse Mods erhätlich, die euch auch schon in der bisherigen Version die Schriftzeichen durch entsprechende Grafiken ersetzen lassen und den Bedienkomfort erhöhen. Die Steam-Version soll durch die Anbindung an den Steam-Workshop auch weiterhin entsprechende Mods ermöglichen. Der genaue Releastermin ist noch nicht benannt.