Weedcraft Inc: Cannabis-Tycoon dampft in Kürze auf Steam

PC

Wer auf der Suche nach bewusstseinserweiternden Spielen ist, könnte ab dem 11. April auf Steam fündig werden. Dann erscheint dort mit Weedcraft Inc eine Wirtschaftssimulation im US-Marihuana-Business. Mit einem Start-up im Kellergeschoss steigt ihr in die Grasproduktion ein und kümmert euch um die Züchtung ergiebiger Kräuter und den Verkauf fertiger Ware. Dabei beschäftigt ihr euch in dem Amerika-Setting laut Hersteller Vile Monarch „intensiv mit den finanziellen, politischen und kulturellen Aspekten der komplexen Beziehung des Landes zu dieser problematischen und dennoch vielversprechenden Pflanze.“ Oder anders formuliert: „Kontroverse Inhalte - mit Einsicht präsentiert.“ So könnt ihr beim Aufbau eures Unternehmens selbst entscheiden, ob ihr mit oder gegen die Polizei arbeitet, für die medizinische Legalisierung von Cannabis kämpft oder Politiker bestecht. Eine humoristische Hintergrundgeschichte begleitet den Mix aus Wirtschafts- und Gesellschaftssimulation.

Das polnische Studio Vile Monarch, das auf seiner Homepage mit dem Slogan „Making twisted video games. Rockin' hard. Partying harder“ auftritt, war bisher für wohlklingende Spiele wie Oh...Sir!! The Insult Simulator oder Crush Your Enemy bekannt. Auf der Steam-Produktseite wird bereits mit Previews diverser deutscher Spiele-Publikationen und des deutschen Hanfjournals geworben. Zur Release-Ankündigung hat Publisher Devolver Digital das folgende Gameplay-Video veröffentlicht, welches das erste Szenario des Spiels zeigt.