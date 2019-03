Sniper Elite V2 Remastered: Xbox-Kanal leakt vorzeitig den Trailer

PC 360 XOne PS3 WiiU

Sniper Elite V2 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Sniper Elite V2 ab 29,99 € bei Amazon.de kaufen.

Dass Rebellion an einem Remaster von Sniper Elite V2 arbeitet, ist schon lange kein Geheimnis mehr, denn das wurde bereits im Dezember vergangenen Jahres durch einen Eintrag in der Datenbank des australischen Classification Boards verraten. Am morgigen Donnerstag soll der Titel im Rahmen eines Livestreams auf Twitch und Mixer angekündigt werden. Allerdings hat der offizielle YouTube-Kanal von Xbox bereits den Trailer vorzeitig veröffentlicht. Zwar wurde der Clip mittlerweile wieder gelöscht, das Video geistert aber nun auf diversen anderen Kanälen.

Wie aus dem gezeigten Material hervorgeht, wird Sniper Elite V2 Remastered Auflösungen bis 4K unterstützen und auch HDR-Support (Xbox One X) bieten. Die grafisch aufpolierte Version soll zudem neben dem Basisspiel auch alle bisher erschienenen Zusatzinhalte (inklusive dem DLC Kill Hitler), sowie neue spielbare Charaktere und einen Bild-für-Bild-Fotomodus enthalten. Offiziell bestätigt sind bisher Umsetzungen für PC (Windows 10) und die Xbox One. Ob es auch eine Veröffentlichung für die PS4 und die Nintendo Switch geben wird, wird sich morgen zeigen. Der Livestream soll morgen um 18:00 Uhr (deutscher Zeit) auf besagten Kanälen starten.