Hades: Roguelike der Bastion-Macher erhält drittes umfangreiches Update

Nachdem für Hades (in der Preview) im Februar das Good-Times-Update veröffentlicht wurde, gab das Entwicklerstudio Supergiant Games (Bastian, Transistor) kürzlich eine weitere umfangreiche Aktualisierung für seinen Early-Access-Titel frei.

Neben Anpassungen an der Balance in Bezug auf die Waffen oder Gegner, neuen Musikstücken (siehe dieses YouTube-Video), neuen vertonten Ereignissen sowie neuen visuellen Effekten bringt das sogenannten Murder-Death-Kill-Update auch inhaltliche Neuerungen mit sich. So trefft ihr im Spiel nun auf Thanatos, der die Verkörperung des Todes darstellt, oder auch auf die Furien Alekto und Tisiphone, „deren Bosheit so berüchtigt ist, dass selbst der Herr der Unterwelt selbst sich scheut, sie um Hilfe zu ersuchen“. Wie auch bereits die bestehenden besonderen Widersacher, verfügen auch die drei genannten unter anderem über eigene Angriffsmuster und mehrere Phasen.

Weitere neue Features von Hades sind etwa 20 neue Segen, die die Fähigkeiten im Spiel darstellen, sowie mehrere neue Gegnertypen. Außerdem könnt ihr jetzt den „Zorn des Olymp“ nutzen: Hat sich die entsprechende Leiste durch das Eliminieren von Gegnern aufgeladen, könnt ihr neue, mächtige Fähigkeiten einsetzen, die ihr wiederum – wie alle anderen Segen auch – im Laufe eines Durchgangs finden könnt und die auch nur für diesen gültig sind. Im Zuge des jüngsten, etwa 3,5 Gigabyte großen Updates wurde zudem die Entwicklungs-Roadmap aktualisiert. Waren zum Beispiel bisher vier Bosse für das fertige Spiel geplant, sind es aktuell sechs.

Hades wird voraussichtlich im kommenden Jahr den Early-Access-Status verlassen. Derzeit ist das Roguelike, dessen Hintergrundstory, Charaktere und Fähigkeiten an die griechische Mythologie angelehnt sind, ausschließlich im Epic Games Store erhältlich. Den Erwerb über andere Plattformen schließen die Entwickler nach dem Release jedoch nicht aus.