Seven - The Days Long Gone: Enhanced Edition mit Gratis-DLC angekündigt

Die im vergangenen Jahr angekündigte kostenlose Erweiterung Drowned Past für das isometrische 3D-Action-Rollenspiel Seven - The Days Long Gone (Testnote: 7.5) wird nicht mehr separat, sondern als Bestandteil einer „Enhanced Edition“ veröffentlicht. Dies gab das Studio kürzlich offiziell bekannt. Besitzer des Hauptspiels werden das Upgrade auf die erweiterte Fassung kostenlos erhalten. Die Veröffentlichung ist für den 26. März geplant. Am selben Tag wird Seven - The Days Long Gone: Enhanced Edition auch für die PS4 veröffentlicht.

Drowned Past wird eine komplett neue Storyline, samt neuen Charakteren, Schauplätzen und Feinden erhalten und laut dem Studio über sieben Stunden an zusätzlicher Spielzeit bieten.