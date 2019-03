Dead Cells: Name und Termin zum ersten DLC + Accolade Trailer

PC

Mit einer Mini-Doku kündigte der Entwickler Motion Twin im vergangenen Monat einen umfangreichen kostenlosen DLC für sein erfolgreiches Roguelike Dead Cells an. Wie das Studio nun bekannt gab, wird der Zusatzinhalt unter dem Titel Rise of the Giant auf den Markt kommen. Dabei wurde dem DLC mit dem 28. März auch gleich ein konkreter Termin verpasst.

Den neuen Inhalt werden die Fans auch auf der anstehenden PAX East in Boston (vom 28. bis 31. März) ausprobieren können. Auf YouTube hat das Studio derweil einen neuen Trailer auf den Weg gebracht, der die Auszeichnungen und Pressestimmen zum Hauptspiel enthält: