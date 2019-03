Google: Jade Raymond steigt als Vice President ein

Bildquelle: YouTube

Die bekannte Spiel-Designerin Jade Raymond (Assassin’s Creed, Watch Dogs) wird nach ihrem Ausstieg beim Publisher Electronic Arts im letzten Jahr zukünftig als Vice President für Google arbeiten. Das gab die Spieleindustrie-Veteranin kürzlich auf ihrem Twitter-Account bekannt.

Welche Abteilung sie bei Google mit leiten wird, verriet sie zwar nicht, allerdings kann man davon ausgehen, dass es dabei um Spiele gehen wird. Ob sie bereits an einem neuen Projekt arbeitet, ist nicht bekannt. Möglicherweise werden wir mehr über ihre neue Arbeit im Rahmen der anstehenden Game Developers Conference erfahren, wo Google auch in diesem Jahr wieder mit von der Partie sein wird. Die GDC 2019 findet vom 18. bis 22. März in San Francisco statt.

Auf Twitter haben sich bereits zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus der Branche zu Wort gemeldet, um Raymond zu ihrer neuen Position zu gratulieren, darunter Cory Barlog von SIE Santa Monica Studio, Larry „Major Nelson“ Hryb von Microsoft und Kotakus Jason Schreier, sowie diverse weitere Mitarbeiter von Electronic Arts (DICE, EA Motive), Ubisoft und Microsoft.