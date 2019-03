Apple Keynote: Eigener Streaming-Dienst, Magazin-Flatrate und iPad 7 erwartet

Wenn Apple zwei- bis dreimal pro Jahr zu einem Special Event einlädt, dürfen sich Fans stets auf technische Neuheiten - mal größeren, mal kleineren Umfangs - freuen. Am 25. März ist es nun wieder soweit. Dann lädt der Großkonzern in das Steve Jobs Theatre am Firmensitz Cupertino um Neuigkeiten seiner Produktpalette zu präsentieren. Um was es sich dabei genau handeln wird, ist wie immer ein Geheimnis. Experten rechnen jedoch fest mit der Enthüllung des schon länger geplanten firmeneigenen Streaming-Dienstes. Dafür spricht ein Ankündigungs-Trailer, der einen Countdown im Stile alter Filmaufnahmen zeigt, sowie der Slogan „It's show time“ - ein Motto, das bereits 2006 verwendet wurde, als Steve Jobs das Apple TV vorstellte und mit iTunes 7 erstmals Filme über iTunes abrufbar waren.

Seit dem letzten Jahr produziert Apple mit einem Milliarden-Budget eigene Serien-Inhalte und offenbar auch Spielfilme um in Zukunft dem Branchenriesen Netflix Konkurrenz zu machen. Auch über eine Premium-Variante von Apple News gab es zuletzt immer wieder Gerüchte, zumal digitale Services zu echten Umsatzbringern in den Apple-Bilanzen geworden sind. Mit Ideen zum Ausbau einer News- und Magazin-Flatrate, bei der Apple selbst 50 Prozent des Umsatzes behalten will, stieß das Unternehmen zuletzt vor allem bei US-Medienpartnern auf Kritik.

Obwohl es im Vorfeld hieß, Apple werde sich auf dem März-Event auf Dienste konzentrieren, stehen diverse Hardware-Neuerungen an. So wird schon bald mit einem neuen iPad 7 sowie dem iPad 5 mini gerechnet. Auch der iPod touch und die AirPods sollen eine neue Geräte-Generation verpasst bekommen.