Phoenix Point: Zeitexklusiv im Epic Games Store / DLCs frei für Backer

Julian Gollop, Schöpfer der originalen Xcom-Reihe und heute CEO von Snapshot Games, hat bekannt gegeben, dass sein neuer Rundentaktik-Titel Phoenix Point für ein Jahr exklusiv im Epic Games Store erhältlich sein wird. Als Begründung für diese Entscheidung nennt er die hohen Risiken des aktuellen Spielemarktes sowie die Unterstützung durch Epic Games, durch die in den kommenden Jahren die Möglichkeit gegeben sei, Phoenix Point zu verbessern und auszubauen.

Phoenix Point wurde durch eine Crowdfunding-Kampagne auf Fig sowie durch Vorabkäufe auf der Website von Snapshot Games finanziert. Backern und Vorabkäufern werden alle DLCs, die im ersten Jahr erscheinen, kostenlos im Epic Games Store zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Kampagne wurde versichert, dass das Spiel sowohl auf Steam als auch auf GOG erhältlich sein werde. Dies trifft zwar immer noch zu, da Unterstützer und Vorabkäufer einen zusätzlichen Key für eine der beiden Plattformen erhalten sollen, allerdings erst nach Ablauf der Zeitexklusivität im Epic Games Store. Außerdem wird von Snapshot Games auf Wunsch eine volle Rückerstattung für alle angeboten, die die Entscheidung für den Exklusivdeal mit Epic Games nicht mittragen möchten.

Weitere Fragen sollen im Rahmen eines ask me anything im Phoenix-Point-Subbreddit am Mittwoch, den 13. März, um 20 Uhr deutscher Zeit beantwortet werden.