GDC 2019: Microsoft kündigt 13 weitere Indie-Titel für das Event an

In der kommenden Woche findet in San Francisco die diesjährige Game Developer Conference statt, auf der auch Microsoft anwesend sein wird. Über Xbox Wire gaben die Redmonder nun 13 weitere ID@Xbox-Titel bekannt, die im Rahmen des Events spielbar sein werden. Insgesamt sollen somit 30 Spiele aus dem Indie-Programm dabei sein. Nachfolgend die Spiele im Überblick (die Neuzugänge wurden an dieser Stelle mit einem Sternchen gekennzeichnet):

Afterparty (Night School Studio) - Adventure - Trailer Beholder 2 (E-Home Entertainment / Alawar Premium) - Action-Adventure - Trailer* Boomerang Fu (Cranky Watermelon Pty Ltd) Partyspiel* Buildings Have Feelings Too (Merge Games / Black Staff Games) - Aufbauspiel - Trailer Cake Bash (High Tea Frog) - Partyspiel - Trailer Cat Quest 2 (PQube / The Gentlebros) - Action-RPG - Trailer Cross Code (Deck13 Interactive / Radical Fish Games) - Action-RPG - Trailer* Dead End Job (Headup GmbH / Ant Workshop) - Shoot-em-up - Trailer Dead Static Drive (Fanclub) - Horror-Rennspiel - Trailer* Devil’s Hunt (1C Publishing EU / Layopi Games) - Third-Person-Shooter - Trailer Door Kickers - Action Squad (Killhouse Games / PixelShard) - Shoot-em-up - Trailer* Family Man (No More Robots / Broken Bear Games) - Ego-Adventure - Trailer Hunt - Showdown (Crytek) - Online-Shooter - Trailer* Hyperdot (Glitch / Tribe Games) - Arcade - Trailer* Lonely Mountains - Downhill (Thunderful / Megagon Industries) - Sportspiel - Trailer Minion Masters (Betadwarf) - Echtzeitstrategie - Trailer Mowin’ & Throwin’ (House Pixel Games) - Partyspiel - Trailer* Operencia - The Stolen Sun (Zen Studios) - Dungeon Crawler - Trailer Raji - An Ancient Epic (Super.com / Nodding Head Games) - Action-Adventure - Trailer Silver Chains (Headup GmbH / Cracked Heads) - Survival-Horror-Adventure - Trailer Sparklite (Merge Games Ltd / RedBlue Games) - 2D-Action-Adventure - Trailer Starcrossed (Whitethorn Digital / Contigo Games Inc.) - Arcade - Trailer* Stela (Skybox Labs) Jump-and-run - Trailer* The Forgotten City (Modern Storyteller) - Ego-Adventure - Trailer* The Sojourn (Iceberg Interactive / Shifting Tides) - Ego-Adventure - Trailer Totem Teller (Grinning Pickle) - Story-Adventure Undermine (Thorium Entertainment) Roguelike - Trailer* Unrailed (Daedalic Entertainment / Indoor Astronaut) - Roguelike - Trailer* Void Bastards (Humble Bundle / Blue Manchu) - Ego-Shooter - Trailer Xenosis - Alien Infection (Nerdrage Studios) - 2D-Action-Adventure - Trailer