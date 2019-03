Doom - Annihilation: id Software distanziert sich von der Verfilmung

PC Switch XOne PS4

Gestern kündigte Universal Pictures Home Entertainment und Universal 1440 Entertainment mit Doom - Annihilation die nächste Verfilmung des berühmten id-Software-Franchises an. Dabei wurden auch die ersten Szenen aus dem unter der Regie von Tony Giglio (Resident Evil - Afterlife, S.W.A.T. - Under Siege) entstandenen Actionstreifen präsentiert. Doch auch wenn die Macher betonen, dass der Film sich eng an die Vorlage halten wird, sind die Schöpfer bei id Software von dem bisher gezeigten Material offenbar alles andere als begeistert.

Auf dem offiziellen Twitter-Account des Spiels meldete sich das Studio nun zu Wort und stellte klar, dass man nicht in die Verfilmung involviert ist, nachdem einer der Follower die Entwickler nach ihrer ehrlichen Meinung zu dem Film fragte. Der Film wird nicht auf der großen Leinwand gezeigt, sondern soll direkt auf DVD und Blu-Ray erscheinen. id Software selbst arbeitet mit Doom Eternal aktuell am nächsten Teil der Spielreihe, die für PC, Xbox One, PS4 und Switch erscheinen soll. Einen konkreten Termin gibt es zu dem Titel allerdings noch nicht.