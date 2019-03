Dragon's Dogma: Netflix plant eine Animationsserie

PC Switch 360 XOne PS3 PS4

Capcoms Action-Rollenspiel Dragon's Dogma (Testnote: 7.5) wird eine Animationsserie von Netflix erhalten. Wie der US-amerikanische Streamingdienstanbieter bekannt gab, will man zukünftig mit verschiedenen führenden japanischen Anime-Studios und Produktionsfirmen zusammenarbeiten, um die eigene Auswahl an Animationsfilmen weiter auszubauen. Einer der Partner ist das Anime-Studio Sublimation, das bisher eher für CGI-Auftragsarbeiten bekannt war und nun gemeinsam mit Netflix an der animierten Serienadaption des Spiels arbeitet.

In der veröffentlichten offiziellen Beschreibung zur Serie heißt es, dass die Geschichte sich um die Reise eines Mannes dreht, der sich an einem Drachen rächen will, da dieser sein Herz gestohlen hat. Erwähnt wird auch, dass der Protagonist als der „Auferstandene“ ins Leben zurückgebracht wurde und dass es ein actionreiches Abenteuer über ein Mann sei, der sich den Dämonen, die die sieben Todsünden der Menschen repräsentieren, stellen muss. Wann genau die Animationsserie hierzulande zu sehen sein wird, ist bisher noch nicht bekannt.