Stela: Cineastisches Jump-and-Run von SkyBox Labs angekündigt

PC XOne

Das kanadische Studio SkyBox Labs mag einigen von euch als Co-Entwickler von Microsofts Age of Empires 2 HD - The Forgotten sowie Age of Mythology - Extended Edition ein Begriff sein. Nun hat das 50-Mann-Team mit Stela einen Action-Platformer vorgestellt, der im Laufe dieses Jahres für PC und Xbox One erscheinen soll.

Ihr schlüpft in die Rolle einer jungen Frau, die in einer mysteriösen, altertümlichen Welt gefangen ist und dort zutiefst gefährlichen Kreaturen entkommen muss. Der Weg führt dabei über heimtückisches Terrain in verlassenen Städten, verfluchten Wäldern und weitläufigen unterirdischen Ruinen. Die Umgebung ist dabei ständig in Bewegung, die Heldin kann diese zu ihren Gunsten nutzen und sogar manipulieren, um eingestreute Puzzles zu lösen und Gegner zu umgehen. Das Jump-and-Run setzt dabei auf eine cineastische Inszenierung, die an eine bunte 3D-Version des Arcade-Spiels Limbo aus dem Jahr 2010 erinnert.