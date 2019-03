Anarchy Online: MMORPG bekommt zum 18. Geburtstag einen Legacy-Server

PC

Im Juni 2001 schickte Funcom das Online-Rollenspiel Anarchy Online ans Netz um den Konkurrenzkampf gegen die damaligen Platzhirschen Ultima Online und Everquest aufzunehmen. Nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten und Spielerzahlen, die unter den Erwartungen lagen, mauserte sich das Science-Fiction-Rollenspiel zu einer festen Größe am Markt und konnte trotz der bis dato alles überragenden Genremeilensteine World of Warcraft und Guild Wars auf konstante Userzahlen setzen. Bis heute investieren Spieler auf zwei englischsprachigen Servern zwischen sieben und 14 Euro monatlich um das konstenlose Hauptspiel mit seinen fünf Erweiterungen (von denen die letzte bereits vor zehn Jahren erschien) zu nutzen.

Für die Spieler, die Anarchy Online bis heute am Leben erhalten, wird Funcom pünktlich zum 18. Geburtstag einen Legacy-Server eröffnen, der nach dem Heimatplaneten Rubi-Ka benannt ist. Hier starten die Spieler mit einem Charakter komplett neu und leveln zunächst bis zum Levelcap der Stufe zehn in der alten Welt. Die Erweiterungen sind nicht integriert. In Zusammenarbeit mit der Community soll dann nach und nach entschieden werden, welche Inhalte hinzugefügt werden. So sollen alte Spieler in Erinnerungen schwelgen und neue Spieler die Anfänge des Online-Rollenspiels nachträglich erleben können, beschreibt der Produzent von Anarchy Online, Joshua Mills, die Idee hinter dem Legacy-Server.

Angesiedelt ist das Spiel etwa 30.000 Jahre in der Zukunft auf dem Planeten Rubi-Ka, wo ein Konflikt zwischen dem Großunternehmen Omni-Tek und mehreren Rebellen-Clans schwelt. Dabei geht es vorrangig um den Besitz von Notum, einer für die Nanotechnologie wichtigen Substanz. Der Spieler entscheidet nach einer Einführung, ob er sich einer Fraktion anschließt oder als neutraler Charakter diverse Quests auf dem Planeten erfüllt. Passend zur Rückbesinnung auf die Anfangszeiten von Anarchy Online seht ihr unten den Original-Trailer aus dem Jahr 2001.