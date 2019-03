Xbox-Live: Roll-the-Dice-Sale mit Rabatten auf Strategy- und RPG-Titel

XOne

Microsoft hat im Xbox Game Store den Roll-the-Dice-Sale gestartet, bei dem ausgewählte Strategie- und Rollenspiel im Preis gesenkt wurden. Unter anderem gibt es hier Rabatte auf Titel, wie The Banner Saga 3, Surviving Mars (Testnote: 7.5), Hand of Fate und Shadow Tactics - Blades of the Shogun (Testnote: 8.5). Die Rabatte reichen dabei teilweise bis zu 80 Prozent.

Nachfolgend eine kleine Auswahl an Beispielangeboten aus dem Store (die komplette Auswahl an reduzierten Spielen könnt ihr wie immer unter dem Quellenlink einsehen):