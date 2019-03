Green Man Gaming: Sekiro - Shadows Die Twice für 48,59 Euro

PC XOne PS4

Sekiro - Shadows Die Twice ab 53,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Sekiro - Shadows Die Twice ab 59,98 € bei Amazon.de kaufen.

Ab dem 22. März darf wieder fleißig gestorben werden. From-Software-Fans wissen bereits, was an diesem Datum passiert, für alle anderen: An jenem Freitag wird der neue Titel des japanischen Studios erscheinen. Sekiro - Shadows Die Twice macht aber einiges anders als die bisherigen Spiele des Studios. Sei es die Möglichkeit, mehrfach zu sterben, dass Seelen, beziehungsweise Blutechos nun nach dem Ableben nicht wieder zurückerobert werden müssen oder, dass es tatsächlich die Möglichkeit zum pausieren des Spiels gibt.

Um die Schmerzen der vielen Tode etwas abzumildern hat unser Partnershop Green Man Gaming (GG-Partnerlink) das Spiel aktuell um zehn Prozent im Preis gesenkt. Wenn ihr also die PC-Version von Sekiro auf der Seite vorbestellt, dann werden statt 59,99 Euro nur noch 53,99 Euro fällig.

GamersGlobal-Premium-User wissen schon Bescheid, hier ist das Ende der Rabatt-Fahnenstange noch nicht erreicht. Auf eurer persönlichen Abo-Seite könnt ihr einen zusätzlichen Rabatt-Code generieren, der euch weitere zehn Prozent auf den bereits reduzierten Preis gewährt. Wir schlussfolgern also katanaklingenscharf, nach Abzug des Nachlasses werden nur noch 48,59 Euro für Sekiro fällig. Somit spart ihr euch als GamersGlobal-Premium-User insgesamt 19 Prozent auf den ursprünglichen Kaufpreis.