Der GG New Dawn ist zwar erst vor wenigen Stunden durchgeführt worden, trotzdem möchte Jörg im neuesten Montagmorgen-Podcast schon mal ein erstes kleines Fazit ziehen und weitere Eindrücke schildern.

Der größte Teil des New Dawn auf GamersGlobal ist vollbracht, nun steht für die Redaktion wieder der Redaktionsalltag an. Trotzdem möchten euch Jörg und Christoph in der neuesten Ausgabe des Montagmorgen-Podcast noch mal über die Neuerungen informieren und vor allem darüber berichten, wie der Relaunch aus ihrer Sicht vonstatten gegangen ist.

Das sind die Themen der heutigen Ausgabe:

00:28 Der MoMoCa beginnt mit einer Richtigstellung und einem Wetterbericht

01:22 Das Thema des Wochenendes: Die Bezahlschranke hat sich gesenkt und unter anderem den neuen WoSchCa mitgebracht

03:19 So sind der Relaunch und die Einführung neuer Abo-Stufen aus GG-Sicht verlaufen

07:07 Das Making Of zu den Japan-Dokus ist für kurze Zeit für alle kostenlos

08:04 Jörg schlägt gekonnt die Brücke zur kommenden GDC-Doku

11:01 Diese Woche wird das GG-Impressum User-Zuwachs erhalten

12:46 Eigentlich soll jetzt die Vorschau beginnen, aber Jörg erinnert sich an eine Mail

13:54 Nicht vergessen: Die Danksagung an die fleißigen Programmierer

15:29 Jetzt aber, die GG-Vorschau: Es gibt Tests zu Trüberbrook , Diablo , dem Schüttelsitz Senseforce Pad Extreme, One Piece - World Seeker (in der Preview) und The Division 2 , außerdem steht ein gewisses Video zu Demon's Souls an

20:29 Zum Abschluss der Vorschau ein ausführliches GDC-Doku-Update

23:00 Christoph hat Elex und Tetris 99 gespielt. Erzählen möchte er euch aber vor allem von seinem dritten oder vierten Anlauf (nicht Durchgang!) in Dark Souls (im Test).

25:48 Jörg und seine Erlebnisse in Fire Emblem 4

26:57 Des Weiteren berichtet der Chefredakteur von At the Gates und dessen Entwickler

31:31 Wenn man mit einem Spiel einfach nicht warm wird: Darkest Dungeon

32:11 mihawk baut seine Frage der letzten Woche zu den Steckbrieferweiterungen aus

32:42 iYork möchte wissen, welche unserer Artikel sich ins Gedächtnis gebrannt haben

35:31 Markus K. fragt sich, warum wir nicht bei anderen auftauchen

35:46 hedeltrollo hat Hunger und erkundigt sich schon mal nach dem GG-Grillfest

36:42 Ganon interessiert, wie eine Interview-Anfrage für die GDC-Doku abläuft

37:31 Q-Bert sucht den Dopefish

37:40 LRod spricht das leidige Thema der Uploadfilter an

42:27 Crizzo schlägt uns Premieren-Videos auf YouTube vor

44:06 Goremageddon klickte sich durch leere Testübersicht-Seiten

44:43 Nuwanda hätte gerne Videos zu User-Artikeln

hätte gerne Videos zu User-Artikeln 45:11 Tschüs.

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch oberhalb dieser News als MP3 herunterladen oder anhören. Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!