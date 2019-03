Sekiro - Shadows Die Twice: 20 Minuten unkommentiertes Gameplay

PC XOne PS4

In knapp eineinhalb Wochen wird der Publisher Activision mit Sekiro - Shadows Die Twice (im TGS-Anspielbericht) den nächsten Titel des japanischen Studios From Software für PC und Konsolen auf den Markt bringen. Auf dem YouTube-Kanal „Lobos Jr.“ wurde ein Video veröffentlicht, das euch rund 20 Minuten unkommentiertes Gameplay aus dem Spiel zeigt.

In dem Clip bekommt ihr abermals verschiedene Charaktere, Umgebungen, Gegner, Kämpfe und auch zahlreiche Tode zu sehen. Auch wenn die gezeigten Szenen aus verschiedenen Spielabschnitten stammen und teilweise einige Schnitte enthalten, könnten die Kämpfe und Dialogszenen auch den einen oder anderen Story- oder Gameplay-Spoiler enthalten. An dieser Stelle ist daher eine Spoilerwarnung angebracht. Sekiro - Shadows Die Twice wird ab dem 22. März für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.