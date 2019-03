Days Gone: DLCs geplant + Statement zu den Kinder-Zombies

PS4

Wie bereits bekannt, wird das kommende Zombie-Survival-Spiel Days Gone (zum Preview) eine umfangreiche Geschichte bieten, die euch rund 30 Stunden beschäftigen soll. SIE Bend denkt allerdings bereits weiter und hat jüngst auch Zusatzinhalte für den Titel bestätigt. In einem Interview mit Gamer Braves, sagte Studio-Community-Manager David Lee, dass Sonys Pläne für die DLCs für die Spieler offensichtlich werden, sobald sie die Hauptgeschichte beenden:

Ich denke die Hauptstory wird euch diese Information liefern und diese dürfte ausreichen, um euch die Hintergrundgeschichten der einzelnen Charaktere zu vermitteln, so dass diese euch auf die eine oder andere Weise ans Herz wachsen.

Sony Bends Senior-Staff-Animator Emmanuel Roth ging derweil in einem Interview mit Stevivor auf die Kontroverse um die kindgroßen Zombies im Spiel ein und die Tatsache, dass die Spieler diese töten können. Auf das Thema angesprochen, antwortete der Entwickler:

Das sind keine Kinder, sondern eher kriechende Kreaturen, die eine andere Art von Gameplay bieten. Es ist eine andere Variation der Kreaturen im Spiel. Sie sind interessante Wesen. Sie haben Angst von den großen Freakers und müssen sich auf Dächer verkriechen, um sich vom Schwarm zu schützen, da sie sonst verspeist werden. Sie sind jedoch trotzdem gefährlich. Sie behalten Deacons Gesundheit im Auge und wenn diese niedrig ist, werden sie euch anspringen und angreifen. Wir haben hier und da welche versteckt, um den Spieler zu überraschen.

Während die Erwachsenen Zombies in Days Gone „Freaker“ genannt werden, heißen die kleinen untoten Kreaturen „Newts“. Das Wort „Newt“ sei laut Roth keine Anspielung auf „Noob“ oder „Newbie“ (zu Deutsch: „Neuling“), sondern eher auf eine Kaulquappe, was allerdings Roths Behauptung, dass es sich dabei nicht um Kinder handle, widerspricht. 2016 sagte auch Sony Bends Creative-Director John Garvin in einem Artikel, dass es sich bei den „Newts“ um „infizierte Jugendliche“ handelt. Auf erneute Anfrage von Stevivor erklärte ein Sony-Sprecher: