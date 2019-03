Octopath Traveler: Prequel für Smartphones angekündigt

Switch iOS Android

Square Enix hat in einem ersten Trailer einen neuen Teil von Octopath Traveler (im Test, Note: 8.5) angekündigt. Konkret wird es sich bei Octopath Traveler Tairiku no Hasha (grob übersetzt: Die Champions des Kontinents, via Dualshockers) um ein Prequel handeln, das exklusiv für iOS und Android erscheint. Die Geschichte ist einige Jahre vor der des Hauptspiels angesetzt.

Erscheinen soll Tairiku no Hasha als Free-to-Play-Titel, die Finanzierung erfolgt klassischerweise über Mikrotransaktionen. Der Grafikstil und das zugrunde liegende Spielprinzip werden weitestgehend originalgetreu aus Octopath Traveler übernommen. Ein großer Unterschied ist allerdings, dass die Spielerparty nun aus bis zu acht Charakteren bestehen kann. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht, in Japan soll der Mobile-Ableger irgendwann 2019 erscheinen. Ob und wann er in den Westen kommt ist bisher nicht bekannt.

Auch ein Nachfolger zum Hauptspiel scheint sich in der Entwicklung zu befinden. Allerdings wird dessen Produktion noch eine Weile dauern, hier dürfte es also brauchen, bis wir erste Informationen bekommen.