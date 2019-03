Fallen Dungeons: Horror-Dungeon-Crawler mit Physik-Engine in Arbeit

PC

Der tschechische Entwickler Vita Software hat aktuell den Dungeon-Crawler Fallen Dungeons auf Steam in den Early Access geschickt. In dem an die klassischen Genrevertreter der späten Achtziger und frühen Neunziger angelehnten Rollenspiel stoßt ihr mit einer vierköpfigen Party im Dunkel einer abgelegenen Halbinsel auf ein verlassenes Burgverlies, in dem große Schätze versteckt sein sollen. Schnell spürt ihr jedoch, dass eine dunkle Macht in den alten Gemäuern haust, die euch allerlei untotes Getier auf den Hals hetzt.

Die Kämpfe von Fallen Dungeons laufen im Gegensatz zu den meisten anderen modernen Dungeon-Crawlern in Echtzeit ab, die Zaubersprüche basieren auf einem Runensystem, die Gegner haben wechselnde Kampftaktiken. Für die eingestreuten Rätsel und Puzzleaufgaben versprechen die Entwickler den Einsatz von realistischer Physik, mit der sich die Umgebung verändern lässt. Hier dürfen auch die guten alten mit Fallen gespickten Korridore nicht fehlen. Zusätzlich gibt es ein kleines Crafting-System, mit dem ihr Zutaten für Heil- und Zaubertränke sammeln und verarbeiten könnt.

Fallen Dungeons soll zunächst für etwa sechs Monate im Early Access verweilen und im September 2019 als finale Version erscheinen. Derzeit sind die ersten sechs Level komplett spielbar, ausstehend bleibt der weitere Storyverlauf und die restlichen Etagen des großen Gewölbes, in dessen Tiefe das Böse persönlich auf die Helden wartet.