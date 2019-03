Doom - Annihilation: Erste Bilder, Trailer und Infos zur Neuverfilmung

PC Switch XOne PS4

Nach dem bei Kritikern und Zuschauern eher mäßig aufgenommenen Doom-Film aus dem Jahr 2005, in dem Regisseur Andrzej Bartkowiak versuchte, die erfolgreiche Shooter-Serie in ein 100-minütiges Kinoerlebnis zu verpacken, soll im Herbst diesen Jahres eine Neuverfilmung erscheinen. Doom - Annihilation wird sich laut Regisseur Tony Giglio (Resident Evil - Afterlife, S.W.A.T. - Under Siege) im Gegensatz zur ersten Verfilmung stärker an der Spielvorlage orientieren.

So könnte die erste Beschreibung der Hintergrundhandlung alteingesessenen Doom-Spielern bekannt vorkommen: Eine Gruppe von UAC-Space-Marines empfängt ein Notsignal von einer Basis, die auf einem der Mars-Monde errichtet wurde. Demnach haben Horden von Dämonen die Station überrannt. Nächstes Ziel: die Erde. Eine Spezialeinheit um Joan Dark (Amy Manson), Dr. Betruger (Dominic Mafham) und Bennett Stone (Luke Allen-Gale) macht sich auf, um die Invasion zu stoppen.

Die ersten Szenenbilder zeigen die Hauptdarsteller sowie einen der Dämonen, der Trailer zeigt vor allem eines: Action. Doom - Annihilation wird von Universal Pictures produziert, soll jedoch nicht in den Kinos, sondern direkt auf DVD und Blu-Ray veröffentlicht werden.