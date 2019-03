Vaporum: Termin für Konsolenversion des Steampunk-Dungeon-Crawlers

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Für Windows, Mac und Linux ist Vaporum bereits seit einiger Zeit erhältlich. Nun gab der Indie-Entwickler Fatbot Games auch einen konkreten Termin für die Konsolenumsetzung des Steampunk-Dungeon-Crawlers bekannt. Dem Studio zufolge wird der Titel ab dem 9. April für die PS4, Ab dem 10. April für die Xbox One und ab dem 11. April für die Switch erhältlich sein.

Vaporum ist an bekannte Genrevertreter, wie Dungeon Master, Eye of the Beholder und Legend of Grimrock (Testnote: 7.5) angelehnt, verfrachtet euch allerdings in ein Steampunk-Setting, wo ihr einen gewaltigen metallischen Turm erkundet, während ihr gegen allerlei mechanische Widersacher kämpft. Dabei müsst ihr euch nicht nur Hightech-Spinnen und fliegenden Bots stellen, sondern auch das eine oder andere Rätsel lösen, während ihr durch gesammelte Logbücher und Tonbände die Erinnerungslücken über eure Vergangenheit schließt.