Shenmue 3: Gameplay-Trailer veröffentlicht

PC PS4

Ys Net hat im Rahmen der französischen Convention MAGIC 2019 in Monaco einen ersten Gameplay-Trailer zu seinem kommenden Kickstarter-finanzierten Action-Adventure Shenmue 3 präsentiert. Der rund drei Minuten lange Clip lässt euch einen Blick auf verschiedene Charaktere, Dialoge, Story-Events und auch ein paar Kampfszenen werfen. Wie der Serienschöpfer Yu Suzuki verriet, handelt es sich bei dem gezeigten Material nur um eine „Kurzversion“ des Trailers. Eine längere Fassung soll in den nächsten Monaten noch folgen.

Wie Suzuki erklärte, soll es im fertigen Spiel insgesamt rund 500 NPCs geben. Fans der Serie können sich auf die Rückkehr von Minispielen freuen. Unter anderem werdet ihr Holzhacken und Angeln können (es soll zahlreiche Angelplätze mit unterschiedlichen Fischarten geben). Angelruten und Köder werdet ihr laut Suzuki in verschiedenen Geschäften erwerben können. Euren Fang könnt ihr anschließend auch verkaufen. Es soll zudem Angelwettbewerbe geben.

Was die Kämpfe angeht, so werden Spieler, die keine Lust haben selbst zu kämpfen, auch eine Art Kampfroutine im AT-Modus (automatischer Kampf), bestehend aus fünf selbstgewählten Attacken, zusammenstellen können, die sie dann einfach per Knopfdruck auslösen können. Im MT-Modus (manueller Kampf) sollen erfahrene Spieler hingegen die volle Kontrolle haben.

Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die Veröffentlichung von Shenmue 3 soll am 27. August dieses Jahres auf dem PC und der PS4 erfolgen.