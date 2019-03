The Division 2: Charakter-Editor im Video

PC XOne PS4

In fünf Tagen wird der Publisher Ubisoft den kommenden MMO-Shooter The Division 2 (zum Preview) für PC und Konsolen in die Läden bringen. Vorher könnt ihr aber noch in einem neuen Video einen Blick auf den Charakter-Editor werfen. Der Clip, den der Entwickler Massive Entertainment über den Twitter-Account des Spiels veröffentlichte, zeigt, welche Möglichkeiten euch bei der Erstellung eures eigenen Secret Homeland Division Agenten geboten werden.

Anders als noch im Vorgänger, wo lediglich vorgefertigte Gesichter für jedes Geschlecht zur Auswahl standen, haben die Spieler diesmal die Möglichkeit, das Äußere ihres Charakters mit Hilfe verschiedener Regler für einzelne Gesichtspartien selbst zu gestalten. Auch können verschiedene Start-Outfits gewählt werden und es lassen sich wieder verschiedene Tattoos und Bemalungen anbringen. Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. The Division 2 wird ab dem 15. März 2019 für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.