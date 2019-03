GamersGlobal-Wochenrückblick 10/2019: Prügelspiele, Diablo und Hass

Devil May Cry 5 ab 47,39 € bei Green Man Gaming kaufen.

Rückblick von Sonntag, 3. März, bis Samstag, 9. März 2019

Das feste Daumendrücken hat sich gelohnt, das überarbeitete GamersGlobal ist heute Nacht erfolgreich gestartet. Aber was war in der „alten“ GG-Woche neben Devil May Cry 5, Karneval und Dead or Alive 6 noch interessant?

Die redaktionellen Inhalte

Ruppig ging es in den Tests und Previews der Woche zu. Das neue Mortal Kombat 11 soll härter werden als je zuvor, Dead or Alive 6 geht auch nicht gerade zimperlich zu Werke, während die MoMoCa-Jecken ebenso friedlich bleiben wie die Lego-Figuren in The Lego Movie 2 Videogame.

Die zehn meistgelesenen News der Woche

Blizzard-Fans freuen sich über die Klassiker der US-Spieleschmiede auf GOG, PSVita-Fans trauern über das Ende der Handheld-Konsole. Das große Interesse an Hardware-News in dieser Woche zeigt sich auch an zwei weiteren heißgeklickten Meldungen über die Nintendo Switch und die Xbox One S. Hauptsache, ihr passt auf eure Kinder auf, denn die Studie einer großen Krankenkasse über Spielesucht klingt alarmierend. Die zehn meistgelesenen News der Woche in absteigender Reihenfolge:

„Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir jeweils auf eine oder zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten. Die Autorin oder der Autor des Wochenrückblicks kann hierbei ganz subjektiv entscheiden, welcher Beitrag Erwähnung findet.

Protest gegen EU-Urheberrechtsreform: Deutsche Wikipedia geht offline

Da es Samstagsnews schwer haben, im Rückblick aufzutauchen, sei an dieser Stelle der Protest von über 200 Wikipedia-Autoren erwähnt, der sich gegen die umstrittenen Artikel 11 und 13 der neuen Urheberrechtsgesetze richtet, über die das EU-Parlament Ende des Monats abstimmen will. Die GG-User zeigen sich in den Kommentaren zweigeteilt, sind sich beim Thema Politik-Kritik jedoch einig.

Was die Community so treibt

Bereits am vergangenen Sonntag sind mit dem großen Siedler-Rückblick im User-Artikel von CharlieDerRunkle und der prallgefüllten User-Galerie zwei Highlights online gegangen. Ein Weiteres folgte an diesem Wochenende mit ChrisLs Gesellschaftskritik-Kolumne. Und wer sich abseits der monatlichen DU-Galerien betätigen möchte, sollte den letzten Link der folgenden Liste im Auge behalten. Denn neben einer neu angeregten Musik-Galerie hat sich ChrisL auf die beiden Projekte „Eure Spielplätze“ und „User-Interviews“ fokussiert.

Vor fünf Jahren

Das Thema der Woche vor fünf Jahren war das Action-Rollenspiel South Park - Der Stab der Wahrheit. Nicht nur die hohe Wertung im GamersGlobal-Test, sondern auch die Einstampfung der deutschen Fassung des Spiels, „in dem man die Gegner mit abgefackelten Darmwinden niederbrennen muss“, trugen ihren Teil dazu bei. Außerdem erwähnenswert: Nachtfischers User-Artikel über die Faszination Hearthstone, der Youtube-vs.-Gema-Streit sowie Preview und Stunde der Kritiker zum Weltraumepos Elite - Dangerous.