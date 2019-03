Das Livestreaming von Spielen wird immer komfortabler. Streamt auch ihr selbst ins Netz?

Nicht nur Computer- und Videospielmagazine, Profispieler oder sogenannte Influencer streamen immer häufiger Spiele live oder teils in aufbereiteter Form ins Netz. Es gesellen sich zunehmend mehr „normale Spieler“ auf PC oder Konsole dazu. Unter Zuhilfenahme von Tools wie Mixer auf der Xbox One oder via direkter Twitch-Anbindung auf der PS4 ist dafür auf manchen Plattformen nicht mal mehr die Nutzung externer Hard- oder Software notwendig. Leichter war es, eine ausreichend schnelle Internetleitung vorausgesetzt, noch nie, privat Spiele per Livestreaming im Netz auszustrahlen. Und manch einer dieser Spieler hat inzwischen längst den Versuch unternommen, vom Freizeitprojekt auf eine kommerzielle Ebene zu wechseln.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch wissen, ob auch ihr selbst Inhalte ins Netz streamt, ob ihr es nur gelegentlich oder oft tut. Oder gehört ihr zu jenen, die es bislang noch nicht gemacht haben, es aus technischen Gründen bloß nicht können oder es schlichtweg gar nicht tun wollten? Lasst uns in der unten eingebetteten Umfrage wissen, zu welcher dieser „Fraktionen“ ihr gehört. Schildert uns gerne in den Kommentaren unter dieser News, weshalb ihr streamt (oder auch nicht), ausschließlich Streams anderer verfolgt oder ihr von den (meisten) Streaming-Geschichten im Games-Bereich generell nicht viel haltet. Fühlt euch ferner frei, eurem Meinung zu unserem Umfragethema mit den anderen Usern zu diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Nach 10:00 Uhr schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.