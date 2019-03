Protest gegen EU-Urheberrechtsreform: Deutsche Wikipedia geht offline

Wenn Ende März das EU-Parlament zusammenkommt und über eine Reform des Urheberrechts abstimmt, haben die Reformgegner bereits mobil gemacht. Allen voran die vielleicht stärkste Gruppe der Meinungsmacher, die über 200 Autoren der deutschen Wikipedia. Diese haben sich in einer öffentlichen Abstimmung mehrheitlich dafür ausgesprochen, das Online-Nachschlagewerk am 21. März für 24 Stunden zu sperren. Stattdessen wird ein Protest-Banner sichtbar sein, das unter anderem zu Demonstrationen am 23. März aufruft sowie eine Empfehlung, die Abgeordneten des EU-Parlaments persönlich zu kontaktieren.

Die Wikipedia-Autoren sehen in den geplanten Gesetzesänderungen eine Infrastruktur für Zensur, die sich politisch ausnutzen lässt und freie Plattformen stark einschränkt. Dazu heißt es:

Laut breiter Einschätzung von Wissenschaft, Wirtschafts- und IT-Verbänden, Internet-Pionieren, Bürgerrechtsorganisationen und Millionen von Menschen wird diese Reform in der Fassung das freie Internet durch die de facto Pflicht von Upload-Filtern (Artikel 13) und ein strenges Leistungsschutzrecht für Presseverleger (Artikel 11) selbst für kleinste Unternehmen massiv beeinträchtigen. [...] Laut Artikel 13 wären Plattformen nun dazu verpflichtet, Lizenzen mit den Rechteinhabern von urheberrechtlich geschützten Inhalten abzuschließen. Es wird allerdings nicht definiert, mit welchen Rechteinhabern dies geschehen soll.

Wird das Fehlen einer Lizenz festgestellt, drohen unmittelbare Strafen für die Plattformbetreiber. Auch namhafte Publikationen wie Spiegel Online, Die Zeit und Süddeutsche Zeitung haben bereits ihren Unmut gegen die drohende Reform geäußert. Befürwortet werden die Änderungen unter anderem von der GEMA, dem Bundesverband Musikindustrie und dem Axel-Springer-Verlag. Wenn ihr euch ein exaktes Bild der Lage machen wollt, findet ihr auf der ausführlichen Wikipedia-Seite zum Thema alle Informationen.