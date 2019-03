The Division 2 wird ab Release nur noch bei Uplay und im Epic-Store verkauft

PC

Derzeit lässt sich The Division 2 für den PC auch noch bei diversen Key-Händlern für PC vorbestellen, etwa dem GG-Partnershop Green Man Gaming. Wie PC Gamer berichtet, ist ein Kauf nach Release am 15. März aber nur noch in Ubisofts hauseigenem Shop oder im Epic Store möglich, die sich damit erneut einen prominenten Exklusivdeal sichern konnten.

Während GMG lediglich darauf hinweist, dass das Spiel nur als Vorbestellung erhältlich ist, gibt Gamesplanet folgende Stellungnahme ab:

Leider müssen wir euch mitteilen, dass Ubisoft seinen Digitalpartnern den Verkauf von Division 2 nach Release nicht weiter gestattet. Der Titel wird demnach nach dem 15.3.2019 offiziell digital nur noch bei Ubisoft oder einem bestimmten exklusiven Digital-Store verfügbar sein. Das betrifft auch die kommenden Inhalte zum Spiel, wie Season Pass, Erweiterungen, etc.

Auch auf Steam ist The Division 2, anders als der Vorgänger, nicht zu erwerben, wie bereits vor einiger Zeit bekanntgegeben wurde.