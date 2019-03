The Division 2 erhält einen umfangreichen Day-One-Patch

PC XOne PS4

Wie der Publisher Ubisoft die Käufer der physischen Version von The Division 2 (zum Preview) auf der hauseigenen Support-Website informierte, werden diese beim Installieren des MMO-Shooters einen umfangreichen Day-One-Patch herunterladen müssen.

Auf dem PC und der Xbox One wird das Update zwischen 48 und 52 GB groß sein (abhängig von der gewählten Region und Sprache). Das ist auch die Größe, den das Spiel nach der Installation auf eurer Festplatte beanspruchen wird, unabhängig davon, ob ihr den Titel digital, oder in einem Laden erworben habt. Auf der PS4 müssen die Retail-Käufer gar 88 bis 92 GB großen Patch herunterladen, was laut Ubisoft auch der finalen Installationsgröße auf der Sony-Konsole entspricht. Warum das Spiel auf der PS4 fast doppelt so viel Platz benötigt, ist nicht bekannt. Ebenso ist noch unklar, welche Änderungen in dem Update enthalten sein werden.

Schon ab dem 11. März 2019 soll ein Title-Update in der Version 1.5 zum Download freigegeben werden, der, je nach Region und gewählter Sprache, bis zu 2 GB groß sein wird. Dieser soll laut Ubisoft vor allem den Sound-Fehler beseitigen, der für das Verschwinden von Audioeffekten während der öffentlichen Beta sorgte. Spieler, die Private- oder Open-Beta gespielt haben, werden das Spiel nach Angaben des Publishers noch einmal komplett herunterladen müssen. Die Testversionen solltet ihr also deinstallieren, um Platz zu schaffen. The Division 2 wird ab dem 15. März für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.