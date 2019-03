GG-intern: Vieles anders ab Samstagnacht!

Am Samstag, den 9.3., wird sich vieles ändern bei GamersGlobal. Wir führen neue Abostufen ein und neue Funktionen, und reduzieren auch das bislang freie Angebot. Was genau passiert, das lest ihr...

... allerdings erst am Sonntagfrüh. Oder hört es, denn ebenfalls am Sonntagmorgen geht die erste Folge unseren neuen WoSchCa-Podcasts online. Der ist übrigens längst aufgenommen und wird behaupten, es sei "Samstagmorgen". Denn, hüstel, wir müssen den geplanten (Teil-) Relaunch von GamersGlobal um 24 Stunden verschieben, von Freitagnacht auf Samstagnacht. Wir sind einfach noch nicht ganz fertig geworden.

Ihr müsst allerdings nicht befürchten, dann Sonntagfrüh aufzuwachen und ohne Münzeinwurf nicht mehr auf die Website zu kommen -- wir sind ja nicht wahnsinnig. Dennoch wird es für registrierte User ohne Abo in Zukunft Einschränkungen geben. Und unregistrierte User könnten die Chance nutzen, sich noch schnell zu registrieren. Nur ein kostenloser Tipp...

Bis zum Relaunch am Samstagnacht soll es euch aber nicht langweilig werden, darum erscheinen morgen eine neue Folge von Jörgspielt, die unter anderem Super Metroid, At the Gates und natürlich einen Geheimtipp behandeln wird.

Und als kleine Wiedergutmachung für unsere Verschiebung wird es ab morgen für begrenzte Zeit die komplette 45minütige Folge Japan-Dokus #16: Das Making Of kostenlos für alle User geben! Da es darin mehr um das Drumherum als um Japan selbst geht, lohnt sich ja vielleicht auch für Nippon-Verächter ein längerer Blick.

Am Sonntag kommt dann hoffentlich der "New Dawn" und damit die erste WoSchCa-Folge (die vor der Umstellung einfach keinen rechten Sinn ergibt) plus eine interessante Preview, nämlich zu Hades, dem neuen Titel der Bastion-Macher. Außerdem für Sonntag geplant sind gleich zwei Uncut-Stunden zu The Division 2, nämlich die von Heinrich und die von Jörg.