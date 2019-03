Mit dem MoMoCa beginnt die Woche - und mit dem brandneuen WoSchCa endet sie. Wir greifen die wichtigsten Themen der Woche noch mal auf - und reden in Folge 1 lange über die neue BEZAHLSCHRANKE.

Hallo da draußen an den Empfangsgeräten! Hiermit präsentieren wir euch den ersten WoSchCa, kurz für Wochen-Schluss-Cast. Heute ausnahmsweise mal frei für alle, damit ihr das Format kennen lernen könnt. Ab der zweiten Folge wird der WoSchCa aber exklusiv unseren Premium-Usern vorbehalten bleiben. Kurz zusammengefasst wollen wir mit dem WoSchCa die Woche beenden oder auch euer Wochenende einläuten.

Wir unterhalten uns über die großen Nachrichten der vergangenen Tage, verraten, auf was wir uns am Wochenende freuen oder berichten von kuriosen Ereignissen bei Eventbesuchen. Mal zu zweit, mal zu dritt, aber immer frei von der Leber weg. Die erste Folge wird allerdings von der aktuellen Abo- und Frei-Inhalte-Umstellung auf GamersGlobal dominiert.

Diese Änderungen findet ihr kompakt auch noch mal in dieser News zur Umstellung.

Alle besprochenen Themen in der Übersicht:

00:15 Begrüßung durch Dennis, Christoph und Jörg

durch Dennis, Christoph und Jörg 00:50 Was genau ist denn dieser WoSchCa ? Wir erklären es euch!

? Wir erklären es euch! 02:25 Microsoft plant scheinbar eine Version der Xbox One ohne Laufwerk . Zumindest mehr Potenzial als die PSP Go dürfte die Konsole haben... (zur News)

. Zumindest mehr Potenzial als die PSP Go dürfte die Konsole haben... (zur News) 07:07 Nach Sony verabschiedet sich nun mit Electronic Arts die zweite große Firma von der E3. Wir kommentieren die Entscheidung kritisch. (zur News)

die zweite große Firma von der E3. Wir kommentieren die Entscheidung kritisch. (zur News) 10:56 Nach den Karton-Bastellsets bietet Nintendo ab April auch Labo VR-Kits an. Lachhafte Spielerei oder zukunftsweisend? Wir sind uns da nicht ganz einig. (zur News)

an. Lachhafte Spielerei oder zukunftsweisend? Wir sind uns da nicht ganz einig. (zur News) 14:15 Eine kürzliche DAK-Studie bezeichnet 15,4 % der minderjährigen Spieler als "Risiko-Gamer". Kann das sein? Müssen wir den Untergang ausrufen? (zur News)

20:09 Jörg stellt die wichtigsten Ergebnisse der großen User-Umfrage vom Januar/Februar 2019 vor, als Einleitung zum Hauptthema der Folge.

vom Januar/Februar 2019 vor, als Einleitung zum Hauptthema der Folge. 24:35 Was ändert sich in Zukunft an den Inhalten auf GamersGlobal? Gar nicht mal so viel, aber durchaus das Eine oder Andere an unserer Herangehensweise.

auf GamersGlobal? Gar nicht mal so viel, aber durchaus das Eine oder Andere an unserer Herangehensweise. 28:47 Die neuen Abo-Modelle erklärt: Von Fairness bis Diamant, von Test bis Hengst-Chroniken . Wir gehen im Detail auf die Neuerungen ein und begründen sie auch.

erklärt: Von Fairness bis Diamant, von Test bis . Wir gehen im Detail auf die Neuerungen ein und begründen sie auch. 41:28 "Im Sinne der neuen Fokussierung nehmen wir auch Streichungen vor": Jörg beweist Framing-Kenntnisse. Und verkündet Erschütterndes für anonyme User .

. 51:50 Wir verabschieden uns.

Und nun viel Spaß mit der ersten Folge! Und nicht wundern: Sie wurde am Freitagnachmittag gefertigt und sollte am Samstagmorgen erscheinen, jetzt ist es doch sehr spät am Samstagabend geworden...