The Sinking City: Veröffentlichung um drei Monate auf den 27. Juni verschoben

Publisher Bigben Interactive und Entwickler Frogwares haben das Datum der Veröffentlichung ihres kommenden Detektiv-Adventures The Sinking City nun offiziell auf den 27. Juni dieses Jahres verlegt. Bereits im Februar war eine Verschiebung Aufgrund von Aktualisierungen der entsprechenden Datumsangaben in Amazon-Stores vermutet worden. Als Begründung gaben die Entwickler folgendes Statement ab:

Da in den nächsten Monaten so viele Spiele auf den Markt kommen sollen und aufgrund der massiven Veröffentlichungen von AAA-Versionen im Februar, hat sich das Team entschieden, das Spiel zu einem weniger überfüllten Zeitpunkt zu veröffentlichen.

Ursprünglich war ein Release des, auf dem Cthulhu-Mythos von H. P. Lovecraft basierenden Spiels, am 21. März geplant. Die zusätzlich gewonnene Zeit will das Frogwares auch für "geringfügige Verbesserungen und das Polieren des Spiels" nutzen. Das komplette Statement der Entwickler könnt ihr euch in dem folgenden Video anschauen.