Wochenend-Lesetipps KW 10/2019: Elder Scrolls und das THQ-PR-Desaster

In der letzten Woche hatte sich ein schlimmer Tippfehler in die Lesetipps eingeschlichen, denn in der Titelzeile stand 9/2018 - und niemand hat es bemerkt! Diesmal gehen wir mit der korrekten Jahreszahl 2019, neuen Leseempfehlungen zur Elder Scrolls-Serie und schweigsamen Helden an den Start. Außerdem mit dabei ist eine Aufarbeitung des THQ-Skandals, wir wagen ein Blick über den Tellerrand auf den krisengeplagten Journalismus und erfreuen uns skurriler User-Artikel, noch skurrilerer Todesmeldungen und skurrilster Videos.

Der Tod lauert überall - Elder Scrolls: Arena wiederentdeckt

spiegel.de am 4.3.2019 von Benedikt Plass-Fleßenkämper

Vor 25 Jahren erschien der erste Teil der Elder-Scrolls-Reihe, die in späteren Jahren mit Titeln wie Morrowind, Oblivion und Skyrim auf Millionen Festplatten landen sollte. Aber wie spielt sich Arena heute? Flankiert wird der spannende Artikel auf spiegel.de von nostalgischen Screenshots und einer Galerie zu allen Elder-Scrolls-Teilen.

Die erzählerische Unsitte des stummen Protagonisten

videogameszone.de am 7.3.2019 von Matthias Dammes

Helden sind stumm. Ob in Half-Life oder Far Cry - New Dawn, immer wieder entscheiden sich Entwickler dazu, den Hauptcharakter des Spiels schweigen zu lassen. Ein Fehler, wie Matthias Dammes in seiner Kolumne meint, denn dadurch entsteht eine unnatürliche Distanz zu der handelnden Person, mit der sich der Spieler doch eigentlich identifizieren sollte. Welches Spiel macht es besser?

AMA auf 8chan wird zum PR-Desaster - THQ Nordic entschuldigt sich

gamestar.de am 6.3.2019 von Sandro Odak

Letzten Sonntag kam es beim Wochenrückblick zu einer Diskussion, ob sich GamersGlobal an der Schlammschlacht um THQ Nordic und deren „Ask Me Anything“ auf der umstrittenen Plattform 8chan beteiligen sollte. Die Gamestar hat das Thema nun mit einigen Tagen Abstand umfassend aufgearbeitet und beleuchtet die Hintergründe des Falls. Wer wissen will, ob dies ein riesiger PR-Skandal ist oder doch nur ein laues Lüftchen im Blätterwald, kann sich hier eine Meinung bilden.

Der kommerzielle Journalismus steckt in der Krise

netzpolitik.org am 5.3.2019 von Christopher Buschow

Die Leser von GamersGlobal kennen das Problem allzu gut: die Werbeeinnahmen sinken und neue Finanzierungskonzepte müssen her - digital wie analog. Der Netzpolitik-Artikel zeigt vor allem einen Fakt sehr deutlich: während GamersGlobal schon mitten im Umbau ist und durch Abos und Crowdfundings gute Chancen für die Zukunft hat, fangen andere gerade erst an wachzuwerden. Ob die Hoffnung auf Fördergelder den klassischen Journalismus retten kann?

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Skurrile Spielideen 2017“

gamersglobal.de am 21.3.2017 von Steffi Wegener

Vor kurzem wurde unserer Steffi eine große Ehre zuteil: Ihr User-Artikel über das berühmteste Easter-Egg der Welt wurde im Stay Forever Retro-Rückblick erwähnt (nur für Patreoniken). Da es Steffi nie selbst tun würde, ergreife ich die Gelegenheit und krame aus dem Archiv ihren ersten User-Artikel heraus. Hier tischt uns die Autorin ein Potpourri verrückter Games auf und verweist (natürlich!) auch immer wieder auf Retro-Titel. Auf die in den Kommentaren versprochene Fortsetzung wartet die GamersGlobal-Gemeinde allerdings heute noch...

Fundstück der Woche: „Der Todesmeldungen-Generator“

deathgenerator.com

Wolltet ihr eurer Chefin oder eurem Ex-Freund schon immer mal eine stil- und spielechte Todesnachricht schicken? Dann seid ihr hier richtig! Von Space Quest über System Shock bis Zelda findet ihr hier originelle und originale Todesmeldungen. Gerne dürft ihr eigenen Text eingeben, falls euch die vorgegebenen Texte zu harmlos sind. Aber Vorsicht, vielleicht hat der Empfänger noch ein Extraleben!

Im Video: Pac-Man aus Mikroben nachgebaut

youtube.com von der Universitetet i Sørøst-Norge

Norwegische Mikrobiologen erwecken das Spiel Pac-Man im Wortsinne zum Leben. Mit echten Mikroorganismen, die sich durch ein Labyrinth jagen und gegenseitig fressen. Augentierchen und Wimperntierchen nehmen die Rolle von Pac-Man ein, die Geister sind Rädertierchen. Das Labyrinth misst dabei gerade einmal einen Quadratmillimeter, ist also nicht viel größer als der Punkt am Ende dieses Satzes.

Nächste Woche wird Steffi wieder für euch in die Tasten greifen. Wenn ihr einen interessanten Link findet, schickt ihr bitte eine PN. Danke!