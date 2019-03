PC MacOS

Im weitesten Sinne ein Minecraft-Klon ist dieses Sandbox-Kleinod mit dem Untertitel "Build and Rescue": Mit Booten, Schiffen und Helikoptern, die ihr selbst gebaut habt, werdet ihr zum Seenot-Retter.

Die kleine MS-GG auf großer (Test-)Fahrt.

Seenotrettung

Helikopter-Designer mit der internen Logik-Verschaltung.

Fahrzeugdesigner

Wir liefern einige Schiffsbrüchige beim Krankenhaus ab. Die Zivilisten folgen uns auf Wunsch automatisch, aber auf den schmalen Stegen nicht immer zuverlässig.

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Welches Kind träumt nicht davon, einmal Feuerwehrmann zu werden? Oder Matrose? Oder Lokomotiv-Führer? Gut, wahrscheinlich diejenigen, die lieber Rockstar oder Model werden wollten, aber wenn ihr euch in mindestens eine der drei ersten Gruppen einsortiert und ihr Spaß daran habt in einer ziemlich freien Sandbox selber Fahrzeuge zusammen zu bauen isteinen Blick wert.Beginnt ihr das Spiel im Karrieremodus, startet ihr auf einer kleinen Insel in einer zufalls-generierten Welt mit einem Leuchtturm und kleinem Bootsanleger und einem imaginären Funkgerät, dass euch in regelmäßigen Abständen mit Missionen versorgt. Zu Beginn müssen wir mit unserem kleinen Boot erst einmal Schiffbrüchige einsammeln und im Krankenhaus abliefern, Personal zu einer Bohrinsel befördern oder kleinere Fracht einsammeln.Für jede erfüllte Mission gibt es ein Bisschen Geld und ein paar neue Bauteile für das Boot, das sich komplett frei aus einzelnen Würfeln bauen lässt. Nach und nach sammeln wir genug Bauteile und Geld für einen größeren Stützpunkt auf einer anderen Insel und bekommen dort einen Helikopter-Landeplatz, später auch einen ganzen Flughafen mit riesiger Werft.Die Karriere wirkt allerdings noch nicht ausgereift: Es gibt nur wenige Missionen, die sich auch noch oft wiederholen und die Belohnungen wirken gerade zu Anfang noch sehr mickrig.Viel Zeit werdet ihr im Fahrzeugdesigner verbringen, der am Anfang noch simpel wirkt, aber mit längerer Benutzung immer mehr Feinheiten offenbart. Grundsätzlich ist jedes Fahrzeug aus Würfeln gebaut, die passend aufeinander gestapelt am Ende ein hoffentlich schwimmtaugliches Schiff oder sonstiges Gefährt ergeben. Mangels Tutorial und den wenig erklärenden Buttons dauert es aber eine ganze Weile, bis man dann auch die weiteren Bau-Optionen für automatische Symmetrie, ein- und ausblenden verschiedener Ebenen und vor allem die Logikschaltungen versteht.Denn nur weil unser Würfelkonstrukt schwimmt, kann es noch nicht fahren. Wir brauchen noch einen Pilotensessel, einen Motor und Antriebsschrauben, können zusätzlich einen Tacho, einen Kompass, einen Tiefenmesser und allerlei andere Technik einbauen, die im extrem wuseligen Logik-Bildschirm alle passend per Mausklick miteinander verkabelt werden müssen.Der Beispiel-Helikopter oben ist da noch harmlos, im Steam-Workshop gibt es grandiose Konstruktionen wie diesen P-154 Lastenhubschrauber , einen Hafenschlepper mit eigener Motor-Anlass-Prozedur, ein russisches Wasserflugzeug und einige Nachbauten realer Seenotkreuzer inklusiv Beibooten, in denen sicherlich etliche Arbeitstage stecken.Stormworks ist ein Spiel, in dem man versinken kann! Allein im Fahrzeugdesigner kann man Stunden verbringen und hat dann noch gar nichts von den ebenfalls spannenden Rettungs- oder Feuerlöscheinsätzen gemacht. Diese gestalten sich zwar zu Beginn noch recht simpel, erfordern in der Karriere aber auch immer wieder Umbaumaßnahmen an den eigenen Gefährten. Ein paar Schiffbrüchige können wir mit unserem Schlauchboot vom Anfang noch wunderbar einsammeln, eine brennende Bohrinsel erfordert dann aber doch ein ganz anderes Kaliber von Schiff.Leider dauert es in der Karriere aber auch gefühlte Ewigkeiten, bis man solche Missionen und die passenden Bauteile dafür bekommt, selber gesehen habe ich sie bisher nicht. Zum Glück gibt es auch einen freien Modus, bei dem von Anfang an alle Teile zur Verfügung stehen und jederzeit neue Missionen aktiviert werden können.Der polygonarme Grafikstil samt 70er-Jahre Pastellpalette ist stark gewöhnungsbedürftig, ändert aber am großen Spielspaß nichts. Ich bin gespannt, wohin sich der Titel im Early-Access noch entwickelt: Ein guter Anfang ist gemacht, aktuell kann ich das Spiel mangels ausgereifter Karriere und aufgrund der steilen Lernkurve nur für Sandbox-Freunde mit Interesse an der Seefahrt voll empfehlen.