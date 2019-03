GG-intern: Fairness-Abo, neue Premium-Stufen, weniger "frei für alle"

Reden wir nicht um den heißen Brei: Um mehr Geld zu erwirtschaften, fahren wir unser kostenloses Angebot zurück, führen das Fairness-Abo ein und werten die Premium-Abos auf. Lastschrift-Abos folgen!

Die Änderungen stellen wir auch im ersten WoSchCa ab Minute 24 vor.



GamersGlobal berichtet seit bald zehn Jahren über Computer- und Videospiele – am 15. März 2009 begann unsere Closed Beta, am 15. Mai 2009 gingen wir live, am 15. September 2009 starteten wir offiziell und brachten die erste gebuchte Anzeigenschaltung.



Es war nie der Plan, unsere Arbeitsleistung „zu verschenken“, auch wenn wir sie kostenlos anboten. Aus der anfänglichen reinen Anzeigen-Finanzierung wurde ab 2010 eine Mischkalkulation: Viele User, die ohne Adblocker bei uns surften, sorgten für damals noch gute Anzeigeneinnahmen. Und einige wenige User mit Abo sahen keine Werbung, trugen aber dennoch zum Ergebnis bei, und zwar pro Person deutlich mehr als ein „Anzeigen-User“. Doch ab 2013 begannen die Anzeigenerlöse zurückzugehen, durch stärkere Adblocker-Nutzung und kleiner werdende Anzeigentöpfe – immer mehr Geld landete bei YouTube, Facebook und Co.



Das fingen wir zunächst mit Auftragsarbeiten ab (vor allem Retro Gamer) und in den letzten drei Jahren verstärkt mit Crowdfundings. Doch statt mit letzteren zusätzlichen Gewinn zu erwirtschaften, den wir dann beispielsweise in den Ausbau unseres Teams investieren könnten, brauchen wir sie dringend, um das Tagesgeschäft zu finanzieren. Das kann so nicht mehr lange gut gehen, also was tun?



In einer großen Umfrage mit über 2.500 Teilnehmern habt ihr uns im Januar/Februar 2019 attestiert, dass wir unsere Arbeit gut oder sogar sehr gut machen. Ihr schätzt vor allem unsere Tests und die Aktualität. Die Abonnenten mögen besonders die Stunde der Kritiker und die Werbefreiheit sowie einige weitere Exklusiv-Angebote. Ihr mögt unsere Meinungsstärke, ihr mögt den Austausch auf GamersGlobal mit mit anderen Usern und uns Redakteuren. Kritik gab es auch: Manche von euch wünschen sich mehr Podcasts, manche finden unsere Website unübersichtlich, der eine oder andere wünscht sich unsere größere Textlastigkeit (bis Anfang 2018) oder die "objektivierten" Tests zurück – aber das waren auch schon die häufigsten Änderungswünsche.

Dass wir bereits vieles richtig machen, heißt natürlich nicht, dass wir nichts mehr verbessern können. Oder dass wir nichts Neues mehr auszuhecken brauchen. Selbstverständlich müssen wir immer wieder neue Ideen ausprobieren. Doch für Ideen braucht man einen freien Kopf, für deren Umsetzung Zeit und Geld. Und dieses Geld, so lautet unsere Erkenntnis, wird nicht von imaginären Kunden irgendwo da draußen kommen, die nur auf das eine SUPER-FEATURE warten, um dann in Massen zu uns zu strömen. Sondern es kann nur von Usern kommen, die uns bereits kennen und schätzen.



Diese Überzeugung hat zu den folgenden Änderungen geführt, die Fabian Knopf und Sascha Fietz (vielen von euch als schlammonster bekannt) in den letzten Wochen mit großem Einsatz umgesetzt haben. Weitere Details könnt ihr dem neuen, ausnahmsweise freien WochenSchlussCast, kurz WoSchCa, entnehmen sowie natürlich der aktualisierten Abo-Übersichtsseite.

Schreibt bald für Premium: Michael Hengst. Abolose User können Tests und Previews weiterhin in Videoform nutzen – aber nicht mehr kommentieren. Sie sehen auch Wertungskasten, Comments & Co. nicht mehr.

Abolose User können weiterhin in Videoform nutzen – aber nicht mehr kommentieren. Sie sehen auch Wertungskasten, Comments & Co. nicht mehr. Das neue Fairness-Abo (ab 1,99 Euro pro Monat) erlaubt das Lesen, Ansehen, Anhören (samt personalisiertem Podcast-Feed) und Kommentieren aller Tests und Previews.

(ab 1,99 Euro pro Monat) erlaubt das Lesen, Ansehen, Anhören (samt personalisiertem Podcast-Feed) und Kommentieren aller Tests und Previews. Das Fairness-Abo enthält keine Werbefreiheit . Bis auf weiteres brauchen wir die rückläufigen Werbeeinnahmen noch.

. Bis auf weiteres brauchen wir die rückläufigen Werbeeinnahmen noch. Meinungskolumnen sind ab sofort eine Premium-Rubrik, die wieder regelmäßig bestückt wird. Zum Beispiel einmal im Monat mit den (hoffentlich jugendfreien) Hengst-Chroniken : Entwickler-Anekdoten von Michael Hengst.

sind ab sofort eine Premium-Rubrik, die wieder regelmäßig bestückt wird. Zum Beispiel einmal im Monat mit den (hoffentlich jugendfreien) : Entwickler-Anekdoten von Michael Hengst. Der neue Premium-Inhalt WochenSchlussCast kommentiert die Ereignisse der Woche.

kommentiert die Ereignisse der Woche. Der abgewandelte Premium-Inhalt Jörgspielt erscheint mehrmals pro Monat.

erscheint mehrmals pro Monat. Die Pro&Contra-Videokonferenzen erhalten eine Audiofassung für Abonnenten.

erhalten eine Audiofassung für Abonnenten. Es gibt nun vier Premium-Stufen: Premium, Gold, Platin, Diamant . Sie erlauben alle den Zugriff auf dieselben 20 exklusiven Premium-Features , es gibt keine zusätzlichen redaktionellen Inhalte für die höheren Stufen (wohl aber einige andere Benefits).

. Sie erlauben alle den Zugriff auf dieselben , es gibt keine zusätzlichen redaktionellen Inhalte für die höheren Stufen (wohl aber einige andere Benefits). Die Abopreise wurden angepasst (meist nach oben, teils nach unten), zudem inkludiert jedes Premium-Abo einen Kulanzmonat, sollte es einmal auslaufen.

wurden angepasst (meist nach oben, teils nach unten), zudem inkludiert jedes Premium-Abo einen Kulanzmonat, sollte es einmal auslaufen. Frei für alle bleiben u.a. der MoMoCa, die redaktionellen News, die User-Inhalte sowie diverse redaktionelle Texte und Videos außerhalb der kostenpflichtigen Rubriken.

bleiben u.a. der MoMoCa, die redaktionellen News, die User-Inhalte sowie diverse redaktionelle Texte und Videos außerhalb der kostenpflichtigen Rubriken. Mehrere aktuelle Beispiele für die kostenpflichtigen Inhalte sind frei zugänglich und werden jeden Monat ausgetauscht. Etwa eine SdK, ein Jörgspielt, ein WoSchCa etc.

für die kostenpflichtigen Inhalte sind frei zugänglich und werden jeden Monat ausgetauscht. Etwa eine SdK, ein Jörgspielt, ein WoSchCa etc. Anonyme Kommentare sind abgeschaltet. Wer etwas zu sagen hat, kann sich gerne bei uns anmelden. Wer sich anmeldet und trollt, löscht damit seinen Account sofort wieder.

sind abgeschaltet. Wer etwas zu sagen hat, kann sich gerne bei uns anmelden. Wer sich anmeldet und trollt, löscht damit seinen Account sofort wieder. Die Einzelzahlung (1,50€ pro Premium-Inhalt bzw. 3€ pro SdK) ist abgeschafft.

(1,50€ pro Premium-Inhalt bzw. 3€ pro SdK) ist abgeschafft. Die Sprechertexte für Premium-User entfallen – sie wurden leider kaum genutzt.

für Premium-User entfallen – sie wurden leider kaum genutzt. Die Premium Points sind abgeschafft, bezahlte Rest-PP großzügig in Abomonate umgewandelt. (PP-Käufer können statt der Monate auch eine Auszahlung verlangen).

sind abgeschafft, bezahlte Rest-PP großzügig in Abomonate umgewandelt. (PP-Käufer können statt der Monate auch eine Auszahlung verlangen). Mehrere wichtige User- Kontributoren werden in Kürze im Impressum mit Foto und vollem Namen aufgeführt (natürlich nach Absprache; weitere können folgen).

werden in Kürze im Impressum mit Foto und vollem Namen aufgeführt (natürlich nach Absprache; weitere können folgen). Ab April wollen wir als dritte Bezahloption das Lastschriftverfahren anbieten. Damit wird auch ein monatlich kündbares „echtes“ Monatsabo möglich sein.

anbieten. Damit wird auch ein monatlich kündbares „echtes“ Monatsabo möglich sein. Der alte Slogan "Das erwachsene Spielemagazin" hat ausgedient. Lang lebe der neue: GamersGlobal: Unabhängig. Meinungsstark.

Zusammengefasst: Wer weiterhin rein schriftliche Tests und Previews nutzen möchte, wer die Artikel der Video-Tests und Video-Previews inklusive Wertungskasten und Meinungskasten lesen möchte, wer die Audiofassungen hören und Feed-abonnieren will, wer diese Inhalte mit Redaktion und Userschaft diskutieren möchte, braucht ein Fairness-Abo für 1,99 im Monat.

Um unsere beachtliche Zahl an Premium-Inhalten zu konsumieren – die wir zukünftig bevorzugt ausbauen –, benötigt man logischerweise ein Premium-Abo, ab 4,99 im Monat. Wer mehr zahlen kann und will, unterstützt uns entsprechend mehr und erhält dafür einige Benefits.



Damit auch Nicht-Abonnenten sich das erweiterte Premium-Angebot in Ruhe ansehen können, schenken wir jedem Registrierten ohne Abo einen Probe-Monat Premium.



Dank dieser Änderungen und mit neuem Elan auf unserer Seite wollen wir GamersGlobal in den nächsten Monaten wieder auf eine solide wirtschaftliche Basis stellen, die es uns dann erlauben wird, wieder zu wachsen.



Seit fast zehn Jahren berichten wir zu 100% unabhängig und ohne großen Verlag oder Konzern im Rücken für einen einzigen "Auftraggeber": euch, unsere User. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns – weiterhin, wieder, erstmals – mit einem Abo dabei unterstützt!