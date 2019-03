E3 2019: Electronic Arts verzichtet auf Pressekonferenz

Electronic Arts hat die Pläne für die kommende E3 2019 bekannt gegeben. So möchte der Publisher in diesem Jahr getreu dem ausgerufenen Motto „Weniger reden, mehr spielen!“ auf seine Pressekonferenz verzichten, die in den letzten Jahren immer bereits am Samstag vor der Messe stattgefunden hat. Stattdessen möchte man dieses Mal verstärkt auf Livestreams setzen. Das eigene EA-Play-Event wird jedoch wie gewohnt abgehalten. Es startet am Freitag, den 7. Juni, und wird am 9. Juni enden. In den Messehallen wird EA erneut nicht vertreten sein.

Nachdem Sony bereits im letzten November bekanntgab, dass man 2019 die komplette E3 auslasse (siehe auch E3 2019: Sony nicht dabei), lichtet sich das Feld der Pressekonferenzen damit um einen weiteren regelmäßigen Vertreter.