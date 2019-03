Mechstermination Force: Neuer Titel der Gunman-Clive-Entwickler

Switch

Das dreiköpfige Entwicklerteam Hörberg Productions dürfte vor allem für die Gunman Clive-Reihe bekannt sein. In einem Trailer, den ihr auch unterhalb dieser News finden könnt, hat die Truppe um Bertil Hörberg mit Mechstermination Force nun ihren neuen, Switch-exklusiven Titel vorgestellt. Dabei handelt es sich auf den ersten Blick um ein klassisches 2D-Rund-and-Gun im Stil von beispielsweise Contra.

Das Video macht allerdings flott klar, dass auch Elemente ähnlich zu Shadow of the Colossus (Remake im Test, Note: 8.5) ihren Platz finden. So erwarten euch bildschirmfüllende Bosse, für jeden benötigt ihr eine spezielle Taktik. So müsst ihr zunächst die Beine am Körper einer riesigen Robo-Raupe aufschießen, um das Tier hinaufklettern und ihren Kopf angreifen zu können.

Einen Releasetermin für Mechstermination Force gibt es noch nicht. Wie Bertil Hörberg aber per Twitter verkündet, wurde das Spiel bereits zur Überprüfung an Nintendo geschickt. Eine Veröffentlichung in Kurze liegt also durchaus im Bereich des möglichen.