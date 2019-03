Anthem: Fix für die PS4-Abstürze in Kürze // Bisher kein bleibender Schaden bekannt

PC XOne PS4

Anthem ab 49,49 € bei Amazon.de kaufen.

Biowares MMO-Lootshooter Anthem (im Test: 7.0) hat aufgrund der zahlreichen Bugs und fehlenden Inhalte zum Start nur durchwachsene Kritiken bekommen. Besonders aufgebracht reagierte jedoch die PS4-Community, nachdem einige Spieler berichtet hatten, dass ihre PS4 von Anthem so stark zum Absturz gebracht worden sei, dass nur ein Kaltstart in den Safemode und anschließender Reparatur des Filesystems die Konsole wieder zum Leben erwecken konnte. Angeblich seien einzelne PS4 sogar irreparabel beschädigt worden.

In einem Tweet hat Chad Robertson, Head of Live Service bei Bioware, nun klargestellt, dass nach ihren Information keine einzige Konsole durch Anthem beschädigt worden sei. Darüber hinaus stellten die Entwickler in einem kürzlich ausgestrahlten Livestream einen Patch für die kommende Woche in Aussicht, der neben den häufigsten Ursachen für Abstürze auch zahlreiche weitere Bugfixes sowie Änderungen bei der Lootvergabe und an einzelnen Spielelementen bringen soll. So werden viele Zonen ohne Respawnmöglichkeit entfernt, Änderungen im Freien Spiel eingeführt, und ihr könnt zukünftig an jeder Stelle in Fort Tarsis eine Mission starten, ohne zuvor zu eurem Javelin laufen zu müssen.

Eine komplette Liste aller Bugfixes ist noch nicht verfügbar, auf Reddit hat ein Nutzer jedoch eine Zusammenfassung des Livestreams veröffentlicht.