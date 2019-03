Wrath - Aeon of Ruin: 3D Realms kündigt Retro-Shooter mit Quake-Engine an

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Der Entwickler 3D Realms (Duke Nukem) hat einen neuen Shooter auf Basis der Quake-Engine angekündigt. Wrath - Aeon of Ruin soll im Sommer 2019 erscheinen und mit Anleihen aus klassischen Shootern wie Doom, Duke Nukem 3D und natürlich Quake punkten. Denn Wrath - Aeon of Ruin versteht sich auch in Sachen Setting und Gameplay als Nachfolger im Geiste des Shooters von id Software.

Als Outlander durchstreift ihr in Wrath - Aeon of Ruin versunkene Ruinen, verdorbene Tempel und schaurige Wälder und trefft auf allerlei unterschiedliche Kreaturen. Inhaltlich klingt das eher nach gediegener Dark-Fantasy-Kost mit Horror-Elementen, aber auf eine wendungsreiche Story kam es schon bei den Vorbildern der 90er nicht unbedingt an. Wenn Gameplay, Sound, Waffen und die versprochenen mächtigen Artefakte stimmen, könnte Wrath - Aeon of Ruin seine Spieler finden. Den Angaben der Entwickler zufolge soll der kommende Titel zum Beispiel folgende Features umfassen:

Weitläufige Welt, die von den „Profi-Nekromanten der Quake-Szene“ erbaut wurde.

Drei Hubs und 15 große, miteinander verbundene Levels.

Arsenal aus neun Waffen, die alle mehrere Feuermodi bieten.

Artefakte mit großer Macht.

Wrath wurde mit der Technik von Quake 1 entwickelt und ist „in allen Belangen ein authentischer und klassischer Ego-Shooter“.

Von Beginn an steht die Möglichkeit zur Verfügung, Modifikationen zu erstellen beziehungsweise zu nutzen.

Klassische Mehrspielermodi mit drei Freunden im 4-Spieler-Koopmodus, im lokalen Multiplayer oder online.

Für die Geräuschkulisse sind Andrew Hulshult (Quake Champions, Rise of the Triad, Dusk und Amid Evil) und Bjorn Jacobson (Cyberpunk 2077, Hitman, Eve Online) verantwortlich.

Laut der offiziellen Website soll Wrath - Aeon of Ruin neben der PC-Fassung unter anderem auch für Xbox One, PS4 und Nintendo Switch erscheinen, Details dazu wurden bislang jedoch noch nicht preisgegeben. Erste Screenshots zum Spiel könnt ihr euch in unserer Galerie anschauen. Bewegte Bilder zeigt euch hingegen der Ankündigungstrailer.