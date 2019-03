Mortal Kombat 11 ungekürzt in Deutschland + Trailer zu Cassie Cage

PC Switch XOne PS4

Wie der Publisher Warner Bros. heute mitteilte, hat Mortal Kombat 11 (zur Preview) in Deutschland ohne inhaltliche Kürzungen die Alterseinstufung „ab 18 Jahren“ erhalten. Abseits der vollständigen deutschsprachigen Lokalisation, die Netherrealm Studios in der vergangenen Woche auf Nachfrage auf einem Anspiel-Event für den neuen Teil der Prügelspielreihe bestätigte, wird es also keine Änderungen im Vergleich zur internationalen Version geben.

Netherrealm Studios hat derweil einen neuen Trailer zum Spiel veröffentlicht, der die gestern im Rahmen eines Livestreams erstmals gezeigte Cassie Cage vorstellt. Die Tochter von Sonya Blade und Johnny Cage, die mit dem Vorgänger Mortal Kombat X (Testnote: 8.5) erstmals als spielbarer Charakter in das Franchise eingeführt wurde, nimmt auch in Mortal Kombat 11 kein Blatt vor den Mund und hat den einen oder anderen lockeren Spruch, sowie einige neue Tricks auf Lager. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Mortal Kombat 11 wird ab dem 23. April 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One, sowie ab dem 10. Mai für die Nintendo Switch digital und im Handel erhältlich sein. Bereits am 28. März wird eine Closed Beta auf der PS4 und der Xbox stattfinden, für die die Vorbesteller einen garantierten Zugang erhalten.